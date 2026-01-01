नए साल पर 'जय' को आई 'वीरू' की याद, KBC के मंच पर धर्मेंद्र को लेकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया था। आज 1 जनवरी 2026 को उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म के जरिए एक लास्ट बार धरम पाजी की झलक आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इक्कीस में महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी मौजूद हैं।

हाल ही में इक्कीस की टीम बिग बी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के मंच पर पहुंची है। इस दौरान अमिताभ ने अपने वीरू यानी धर्मेंद्र को याद किया है। केबीसी के नए प्रोमो में बिग बी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं।

जय को आई वीरू की याद दरअसल अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र असल जिंदगी में एक दूसरे के काफी करीब थे। फिल्म शोले से शुरू हुआ जय वीरू का ये याराना रियल लाइफ में भी खूब चर्चित रहा। नए साल के मौके पर केबीसी 2025 में इक्कीस स्पेशल एपिसोड रखा गया है, जिसका प्रोमो वीडियो बुधवार को सोनी टीवी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।