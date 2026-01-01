Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर 'जय' को आई 'वीरू' की याद, KBC के मंच पर धर्मेंद्र को लेकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:34 PM (IST)

    सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने अजीज दोस्त धर्मेंद्र को याद किया है। ये दोनों कलाकार हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म में जय-वीरू की भूमिका निभा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमिताभ बच्चन हु इमोशनल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया था। आज 1 जनवरी 2026 को उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस फिल्म के जरिए एक लास्ट बार धरम पाजी की झलक आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इक्कीस में महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी मौजूद हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में इक्कीस की टीम बिग बी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के मंच पर पहुंची है। इस दौरान अमिताभ ने अपने वीरू यानी धर्मेंद्र को याद किया है। केबीसी के नए प्रोमो में बिग बी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं।  

    जय को आई वीरू की याद

    दरअसल अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र असल जिंदगी में एक दूसरे के काफी करीब थे। फिल्म शोले से शुरू हुआ जय वीरू का ये याराना रियल लाइफ में भी खूब चर्चित रहा। नए साल के मौके पर केबीसी 2025 में इक्कीस स्पेशल एपिसोड रखा गया है, जिसका प्रोमो वीडियो बुधवार को सोनी टीवी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।

    amitabhdharmendra (1)

    यह भी पढ़ें- दुबई में Esha Deol का न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पापा Dharmendra की याद में किया पोस्ट; सौतेले भाई बॉबी का आया रिएक्शन

    इस वीडियो में अमिताभ धरम पाजी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह कहते हैं- ''फिल्म इक्कीस हमारे लिए कई मायनों में खास है। क्योंकि इस मूवी में एक ऐसे कलाकार की आखिरी झलक देखने को मिलेगी, जो सबके दिलों में बसते थे। मेरे आदर्श, मेरे परिवार और मेरे दोस्त धर्मेंद्र जी की। धरम जी एक शख्स नहीं बल्कि एक एहसास थे और एहसास जो होता है वह कभी किसी को जाने नहीं देता है। वह यादें और दुआएं बनकर हमेशा साथ चलता है।''

    इस तरह से बिग बी धर्मेंद्र को यादकर केबीसी 17 के मंच पर इमोशनल होते हुए नजर आए। इसके अलावा इक्कीस के निर्देशक श्रीराम राघवन और एक्टर जयदीप अहलावत ने भी फिल्म में धर्मेंद्र संग काम करने के अनुभव को साझा किया है। 

    बिग बी ने सुनाया रोचक किस्सा

    इस प्रोमो वीडियो के आखिर में अमिताभ बच्चन ने शोले की शूटिंग से जुड़ा रोचक किस्सा बताया है। उन्होंने कहा- धरम जी की एक खूबी थी कि वह असल जिंदगी में पहलवान टाइप के इंसान थे। फिल्म शोले में मेरा जो डेथ सीन है, जिसमें मैं तड़प रहा था, उसमें मेरी नेचुरल एक्टिंग रही, क्योंकि धरम जी ने मुझे काफी जोर से पकड़ कर रहा था।

    यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म Ikkis में Bobby Deol का खास योगदान, हमेशा के लिए यादगार बन गया पल