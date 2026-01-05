83 की उम्र में काम के बगैर बेचैन हैं अमिताभ बच्चन, बोले- 'आगे बढ़ने की पूरी कोशिश...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के महानायक के तौर पर जाने जाते हैं। 83 साल की उम्र में भी वह बतौर एक्टर अब अपनी फिल्मों और रियलिटी शो के दम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में बिग बी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 का ग्रैंड फिनाले का समापन हुआ है और अब खाली समय में उनका मन नहीं लग रहा है।

बगैर काम के बेचैन अमिताभ बच्चन ने अब एक नया ब्लॉग लिखा है और बताया है कि खाली समय में वह अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस ब्लॉग में उन्होंने क्या लिखा है। बिना काम के नहीं लग रहा बिग बी का मन जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा वह अपने ब्लॉग को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने Tumblr पर एक और लेटेस्ट ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने काम के बगैर मन न लगने की बात कही है, बिग बी ने लिखा है-

इसके अलावा अपने इस ब्लॉग में अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 को इतना सारा प्यार देने के लिए फैंस का धन्यवाद कहा है। मालूम हो कि केबीसी 17 का फिनाले खत्म हो गया है और अब बिगबी को अपने इस रियलिटी शो की याद सता रही है।