83 की उम्र में काम के बगैर बेचैन हैं अमिताभ बच्चन, बोले- 'आगे बढ़ने की पूरी कोशिश...'

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:25 PM (IST)

    सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले 5 दशकों से ज्यादा समय से बतौर एक्टर एक्टिव हैं। इसके बावजूद बिना काम के बिग बी का मन नहीं लग रहा है, जिसकी जानकारी उ ...और पढ़ें

    बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के महानायक के तौर पर जाने जाते हैं। 83 साल की उम्र में भी वह बतौर एक्टर अब अपनी फिल्मों और रियलिटी शो के दम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में बिग बी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 का ग्रैंड फिनाले का समापन हुआ है और अब खाली समय में उनका मन नहीं लग रहा है। 

    बगैर काम के बेचैन अमिताभ बच्चन ने अब एक नया ब्लॉग लिखा है और बताया है कि खाली समय में वह अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस ब्लॉग में उन्होंने क्या लिखा है। 

    बिना काम के नहीं लग रहा बिग बी का मन

    जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा वह अपने ब्लॉग को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने Tumblr पर एक और लेटेस्ट ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने काम के बगैर मन न लगने की बात कही है, बिग बी ने लिखा है-

    ''सीजन खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है और वह इतने ज्यादा लंबा लग रहा है कि काम की वैल्यू को मानने का मन नहीं कर रहा है। काम को न करना एक गीले, बंजर इलाके में सुस्त सैर करने के समान है। मैं इसमें फंस सा गया हूं, अपने थके हुए पैरों को बार निकालने और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा।''

    इसके अलावा अपने इस ब्लॉग में अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 को इतना सारा प्यार देने के लिए फैंस का धन्यवाद कहा है। मालूम हो कि केबीसी 17 का फिनाले खत्म हो गया है और अब बिगबी को अपने इस रियलिटी शो की याद सता रही है। 

    इस फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन 

    गौर किया जाए अमिताभ बच्चन की अपकमिंग मूवीज की तरफ तो फिलहाल किसी नई फिल्म की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में वह प्रभास स्टारर मूवी कल्कि पार्ट 2 में नजर दिखाई देंगे। बता दें कि 2024 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली कल्कि 2898 एडी में अमिताभ ने अश्वत्थामा का किरदार अदा किया था और कल्कि 2 में भी बिग बी इस रोल में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। 

