Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shakti Shalini से कियारा आडवाणी को रिप्लेस करने पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'जब सैयारा आई तो...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी (Shakti Shalini) में कियारा आडवाणी की कास्टिंग को लेकर चर्चा थी, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई कि अनीत पड्डा (Aneet Padda) लीड रोल निभा रही हैं। अब अमर ने कियारा के रिप्लेस होने पर बात की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कियारा के रिप्लेसमेंट पर बोले डायरेक्टर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म शक्ति शालिनी (Shakti Shalini) को लेकर पिछले एक महीने से काफी चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि शक्ति शालिनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) लीड रोल निभाएंगी, लेकिन फिर अनीत पड्डा (Aneet Padda) को कास्ट कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनीत पड्डा का कियारा आडवाणी को रिप्लेस करना हर किसी के लिए शॉकिंग था। अब डायरेक्टर अमर कौशिक (Amar Kaushik) ने कियारा को रिप्लेस किए जाने की खबरों पर रिएक्ट किया है। 

    कियारा को रिप्लेस किए जाने पर बोले डायरेक्टर

    अमर कौशिक का कहना है कि शक्ति शालिनी में कभी भी कियारा आडवाणी को लॉक नहीं किया गया था। कुछ भी कन्फर्म नहीं था। स्त्री के डायरेक्टर ने फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में कहा, "कियारा एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह बात कैसे फैली। मैं हमेशा से कियारा के साथ काम करना चाहता था। जब आप कोई कहानी लिखते हैं, तो आपके मन में एक आइडिया होता है और जैसे-जैसे आप उसे आगे बढ़ाते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सा किरदार किसके लिए फिट है। जब सैयारा रिलीज हुई, तब भी हम (शक्ति शालिनी) की स्क्रिप्ट लिखने के प्रोसेस में थे।"

    अमर कौशिक ने आगे कहा, "किसी को लॉक नहीं किया गया था। ऐसा कुछ नहीं था। हम बस सोच रहे थे कि कौन फिट बैठेगा। कभी-कभी हमें भी पूरी कहानी पता नहीं होती, लेकिन कोई न कोई कुछ लीक कर देता है।"

    यह भी पढ़ें- Meena Kumari की बायोपिक से कटा Kriti Sanon का पत्ता, इस यंग एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस

    Kiara Advani

    कब रिलीज होगी शक्ति शालिनी?

    थामा की रिलीज के बाद ही शक्ति शालिनी की अनाउंसमेंट हुई। फिल्म के एंड में एक टीजर के साथ अनाउंस किया गया था कि अनीत पड्डा मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर थ्रिलर शक्ति शालिनी में मेन लीड प्ले करेंगी। फिल्म अगले साल 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Mahavatar के लिए Vicky Kaushal की कुर्बानी, फिल्म के लिए छोड़ दी ये चीजें