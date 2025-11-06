Mahavatar के लिए Vicky Kaushal की कुर्बानी, फिल्म के लिए छोड़ दी ये चीजें

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) किसी भी किरदार में घुसकर उसे निभाना बखूबी जानते हैं। फिर चाहें वो छावा जैसी कोई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म हो या फिर सैम बहादुर जैसी वॉर ड्रामा विक्की ने इन किरदारों में जान डाल दी। अब एक्टर ऐसी ही एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है महावतार। 

    महावतार में विक्की कौशल का कैरेक्टर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विक्की कौशल बहुत जल्द अमर कौशिक (Amar Kaushik) की फिल्म महावतार (Mahavatar) में भगवान परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। पूरी तरह तैयार हैं। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुए इस फिल्म के पहले लुक ने दर्शकों में काफी उत्सुकता पैदा कर दिया था। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    विक्की कौशल ने छोड़ी ये खास आदत?

    अब जहां दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर इतनी दिलचस्पी है मेकर्स भी उन्हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, विक्की और अमर इस फिल्म की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं और हर वो कोशिश और पैतरा अपना रहे हैं जिससे पर्दे पर वास्तविकता की झलक दिखाई जा सके। खबर है कि अमर और विक्की फिल्म के लिए शराब और नॉन वेज छोड़ देंगे।

    कब शुरू होगी शूटिंग?

    खबर के मुताबिक,"महावतार जैसी फिल्म के लिए पूरी एकाग्रता की जरूरत होती है। दोनों ने इसे सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। इस वजह से नॉन वेज छोड़नेक का फैसला किया गया। अगले साल के मध्य में एक भव्य पूजा समारोह के साथ फिल्म की तैयारी शुरू हो जाएगी।"

     
     
     
    अमर कौशिक ने विक्की कौशल को बताया परफेक्ट

    अमर कौशिक जहां अभी से ही ये रूल फॉलो कर रहे हैं वहीं विक्की लव एंड वॉर का शूट खत्म करने के बाद ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। इससे पहले रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 को लेकर भी इस तरह की ही खबर सामने आ रही थी। फिल्म में विक्की कौशल को कास्ट करने के बारे में बात करते हुए अमर कौशिक ने कहा,"जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मुझे उनमें बहुत पवित्रता नजर आती है। वह इस किरदार को निभाने के लिए परफेक्ट व्यक्ति हैं। विक्की के अपने कमिटमेंट पूरे करने और तैयारी शुरू करने के बाद हम अगले साल शूटिंग शुरू करेंगे।"

    बता दें कि जब मेकर्स ने फिल्म की अनाउंसमेंट की थी तब इसकी रिलीज क्रिसमस 2026 बताई जा रही थी। हालांकि अभी की तैयारी को देखकर लग रहा है कि मूवी साल 2027 तक ही रिलीज हो पाएगी।

