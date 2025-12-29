Language
    गलत फिल्मों से करियर का हुआ बंटाधार... बिना नकल के हीरो बने Akshaye Khanna क्यों हुए थे फ्लॉप?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    गलत फिल्मों ने अक्षय खन्ना को नहीं दिलाई सक्सेस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इस बात में कोई दोराय नहीं है कि उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी उनके हमउम्र अभिनेताओं को मिली। वह कई क्लासिक हिट्स का हिस्सा रहे हैं। इन दिनों आदित्य धर की धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है।

    इस बीच अक्षय खन्ना का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों करियर के शुरुआती दौर में सफलता उनके हाथ नहीं आई।

    विनोद खन्ना को नहीं पता थी अक्षय की इच्छा

    एमओ के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह फिल्मों में कैसे आए। उनके पिता विनोद खन्ना (Vinod Khanna) ने उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं था। इस बारे में एक्टर ने कहा था, "नहीं मुझे किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। वह चाहते थे कि मैं आगे जाकर और भी पढ़ूं लेकिन जब मैं 15-16 का था, तब से मैं फैसला कर चुका था कि अगर मुझे करना है जिंदगी में तो यही कर सकता हूं और यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी।"

    अक्षय खन्ना को ऐसे मिली थी पहली फिल्म

    अक्षय खन्ना ने रिवील किया था कि वह फिल्मों में कैसे आए। उन्होंने बताया था, "फिल्ममेकर जेपी दत्ता मेरे पिता जी के घर खाने पर आए थे। मैं उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था और मेरी उम्र 18 साल थी। उन्होंने कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूं बॉर्डर, क्या तू इसमें काम करेगा? मेरे पास एक रोल है। क्यों मैं बोलना चाहता था लेकिन पिता जी से थोड़ी सी घबराहट होती थी कि उनसे कैसे और कब बोलूं कि मैं काम करना चाहता हूं। मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है। मैंने कहा कि हां मैं करूंगा। तो उन्होंने बताया कि एक साल बाद फिल्म शुरू होगी। तब तक मेरा स्कूल भी खत्म होने वाला था।"

    Akshaye Khanna

    अक्षय ने आगे कहा था, "फिर मेरे पिता ने पूछा- क्या? फिल्मों में काम करना चाहते हो? तो मैंने बोला- हां देखते हैं। मल्टीस्टारर फिल्म है। जेपी दत्ता साहब ने बोला तो मैंने सोचा कोशिश करनी चाहिए। वहां उन्हें पता चला। फिर उन्होंने कहा कि अगर तू करना चाहता है तो मुझे बोल। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक पिक्चर बनाता हूं तेरे लिए। तेरी पहली पिक्चर मल्टीस्टारर नहीं होनी चाहिए। उससे पहले हम फिल्म बनाएंगे। तो ऐसे शुरू हुआ।"

    इस वजह से अभिनेता को मिली असफलता

    अक्षय खन्ना ने आगे बताया कि फिल्मों की तो लाइन लग गई, लेकिन सक्सेस शुरू में कम मिली। उन्होंने कहा, "मुझे शुरू में बहुत कम सक्सेस मिली। मैंने गलत फिल्में कीं, गलत स्क्रिप्ट मैंने चुनी। बहुत गड़बड़ हुआ था लेकिन मैं कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करता हूं।"

