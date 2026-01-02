Akshay Kumar और रानी मुखर्जी पहली बार करेंगे इस फ्रेंचाइजी में साथ काम, 28 साल बाद फैंस की मुराद हुई पूरी
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को बड़े पर्दे पर साथ देखने की तमन्ना फैंस की पूरी होने जा रही है। 90 के दशक के ये दोनों सुपरस्टार्स पहली बार ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार दोनों ही 90 के दशक के मशहूर एक्टर्स हैं। इन दोनों ने अपने सफल करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी भी फैंस को दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने का मौका नहीं मिला। अब सालों से दिल में दबी फैंस की ये तमन्ना पूरी होने जा रही है।
रानी मुखर्जी अपने 28 साल के लंबे करियर में पहली बार खिलाड़ी कुमार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वह भी किसी नई फिल्म के लिए नहीं, बल्कि अक्षय कुमार की एक सफल फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी की एंट्री हो रही है। किस प्रोजेक्ट के लिए रानी-अक्षय पहली बार आए हैं साथ, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
अक्षय की इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होंगी रानी मुखर्जी
पिंकविला की एक खबर के मुताबिक, रानी मुखर्जी अक्षय कुमार की ओह माय गॉड (OMG)की अगली कड़ी का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनके करीबी सूत्रों की मैं तो, "ये पिछले कुछ सालों में किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ी कास्टिंग है। ओह माय गॉड अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा पसंद की गई फ्रेंचाइजी है। ओह माय गॉड (OMG 3)के तीसरे पार्ट में रानी मुखर्जी का जुड़ना मूवी को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। उनकी मौजूदगी फिल्म की कहानी में एक नई फ्रेशनेस लेकर आएगी"।
कब शुरू होगी OMG 3 की शूटिंग?
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ओह माय गॉड 3 का प्री-प्रोडक्शन वर्क शुरू हो चुका है और फिल्म 2026 मिड ईयर में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म के निर्देशक अमित राय को मिल चुकी है, जो पहले के दो पार्ट्स के मुकाबले और भी बड़ी और कनेक्ट करने वाली है। अक्षय ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि OMG 3 के साथ कहानी से लेकर इमोशन, परफॉर्मेंस हर एक स्केल अप होने वाला है। रानी मुखर्जी का जुड़ना इस फ्रेंचाइजी को और भी बड़ा बना देगा।
आपको बता दें कि ओह माय गॉड के पहले पार्ट में कांजीलाल की दुकान गिरने के बाद कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ता है। वहीं दूसरे पार्ट में महाकाल के भक्त कांति शरण मुद्गल (पंकज त्रिपाठी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें बदनामी के कारण काफी कुछ झेलना पड़ता है। अब तीसरे पार्ट में कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
