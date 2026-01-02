2026 में ब्लॉकबस्टर धमाका करेंगे Akshay Kumar, फिर होगा 'भूल भुलैया' जैसा जादू; जल्द होगी शूटिंग शुरू
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए साल 2025 भले ही मिला-जुला रहा हो लेकिन अब साल 2026 में अक्षय ने धमाकेदार वापसी का पूरा मन बना लिया है। अक्की की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की फेहरिस्त यूं तो लंबी है लेकिन अब खिलाड़ी कुमार के पास एक ऐसी फिल्म है, जिसके हिट होने की गारंटी अभी से मानी जा रही है और बड़ी बात ये है कि अक्षय की ये फिल्म उसी फ्लेवर की है, जिसके लिए वो दर्शकों के फेवरेट हैं।
नई फिल्म की तैयारी में जुटे अक्षय
दरअसल अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नए साल पर अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग 15 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार अपनी पुरानी को-स्टार विद्या बालन (Vidya Balan) के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे।
बड़ी बात ये है कि अक्षय और विद्या सालों बाद एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, ऐसे में फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं फिल्म के लिए डायरेक्टर भी मिल गया, जो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे।
इस डायरेक्टर से अक्षय ने मिलाया हाथ
अक्षय की इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि अनीस बज्मी (Anees Bazmee) डायरेक्ट करने जा रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनीज बज्मी चाहते हैं कि वो विद्या और अक्षय की कॉमिक टाइमिंग को पर्दे पर अच्छे से भुना पाएं, इसके लिए उन्होंने सारी तैयारी की है।
सब जानते हैं कि अक्षय की कॉमिक टाइमिंग कितनी कमाल की है। वहीं विद्या बालन भी कई फिल्मों में अपना फनी साइड दिखा चुकी हैं। फिलहाल तो अक्षय और विद्या की इस फिल्म को अब अनीस बज्मी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। अनीस बज्मी बॉलीवुड के वो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कॉमेडी फिल्मों को नई पहचान दी है।
साथ ही उनकी फिल्में खूब हिट भी हुई हैं, फिर चाहे वो भूल भुलैया हो या फिर नो एंट्री से लेकर रेडी और वेलकम जैसी ही फिल्में क्यों ना हों। वहीं अक्षय के साथ भी कई फिल्मों में अनीस बज्मी काम कर चुके हैं। अब देखना ये है कि ये जोड़ी इस बार क्या धमाल मचाएगी।
