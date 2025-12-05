बदली-बदली सी ब्यूटी क्वीन! Aishwarya Rai का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, इंटरनेट पर छाया नया लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) जब भी किसी इवेंट में शामिल होती हैं तो उनकी ब्यूटी की चर्चा चारों ओर होने लगती हैं। कई बार ऐश्वर्या अपने लुक और बढ़े हुए वजन के लिए ट्रोल भी होती हैं। मगर उनका हालिया लुक देख हर कोई हैरान हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

52 साल की ऐश्वर्या राय हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Red Sea Internation Film Festival) में शामिल हुईं। एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐश्वर्या राय का दिखा ट्रांसफॉर्मेशन लुक ऐश्वर्या राय ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर डोल्से एंड गबाना का लॉन्ग सिल्क व्हाइट गाउन पहना था जिसे उन्होंने एक ब्लैक ब्लेजर के साथ कैरी किया था। वेवी हेयर, रेड लिप्स और बोल्ड आईज में एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।

Aishwarya Rai with Dakota Johnson - X ऐश्वर्या राय का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की एक्ट्रेस डकोटा जॉन्सन (Dakota Johnson) के साथ फोटोज क्लिक करा रही हैं। दोनों के बीच की बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं।