    बदली-बदली सी ब्यूटी क्वीन! Aishwarya Rai का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, इंटरनेट पर छाया नया लुक

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) का हालिया लुक अब चर्चा में आ गया है। ऐश्वर्या सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म ...और पढ़ें

    इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाईं ऐश्वर्या राय। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) जब भी किसी इवेंट में शामिल होती हैं तो उनकी ब्यूटी की चर्चा चारों ओर होने लगती हैं। कई बार ऐश्वर्या अपने लुक और बढ़े हुए वजन के लिए ट्रोल भी होती हैं। मगर उनका हालिया लुक देख हर कोई हैरान हो गया।

    52 साल की ऐश्वर्या राय हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Red Sea Internation Film Festival) में शामिल हुईं। एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

    ऐश्वर्या राय का दिखा ट्रांसफॉर्मेशन लुक

    ऐश्वर्या राय ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर डोल्से एंड गबाना का लॉन्ग सिल्क व्हाइट गाउन पहना था जिसे उन्होंने एक ब्लैक ब्लेजर के साथ कैरी किया था। वेवी हेयर, रेड लिप्स और बोल्ड आईज में एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।

    Aishwarya Rai

    ऐश्वर्या राय ने घटाया वजन?

    देवदास एक्ट्रेस के लुक में खास बात उनका वेट लॉस बताया जा रहा है। इस लुक में वह पहले से पतली दिख रही हैं। 52 की उम्र में उनकी खूबसूरती देख हर कोई दीवाना हो गया। ऐश्वर्या का एक और लुक सामने आया है जिसमें वह ब्लैक ड्रेस में कहर बरपा रही हैं। इस लुक को उन्होंने ग्रीन एमराल्ड पेंडेंट के साथ स्टाइल किया था। 

    Dakota Johnson

    Aishwarya Rai with Dakota Johnson - X

    ऐश्वर्या राय का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की एक्ट्रेस डकोटा जॉन्सन (Dakota Johnson) के साथ फोटोज क्लिक करा रही हैं। दोनों के बीच की बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। 

    ऐश्वर्या राय हुई थीं ट्रोल

    इससे पहले ऐश्वर्या राय को पेरिस फैशन वीक में देखा गया था जिसमें उनके लुक को काफी ट्रोल किया गया था। वह मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) की ड्रेस में स्टेज पर वॉक करती हुई दिखाई दी थीं। हालांकि, उनका लुक लोगों को खास पसंद नहीं आया था।

