'ऐश्वर्या को मुस्लिम बनाकर करूंगा शादी...' एक्ट्रेस पर पाकिस्तानी मौलवी अब्दुल कावी की भद्दी टिप्पणी, फूटा फैंस का गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को लेकर पाकिस्तान के एक मौलाना ने बेहद विवादित टिप्पणी की है। इसको लेकर काफी विवाद भी हो सकता है। मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ऐश्वर्या अभिषेक से अलग होती हैं तो अभिनेत्री उनके पास शादी का प्रस्तवाव भेजेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्ट्रेस को भेजेगा प्रपोजल पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने एक पॉडकास्ट में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा, "सुना है कि मियां-बीवी के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है। अगर उनकी अलहदगी होती है, अल्लाह करे न हो, मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, अगर हो जाती है, तो इंशाअल्लाह उनकी तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए पैगाम-ए-निकाह आ जाएगा।"

फैंस ने जताई नाराजगी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कवी ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इसी साल एक इंटरव्यू में उन्होंने राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जताई थी। वहीं लोगों का मानना है कि मौलवी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस तरह की हरकतें करते हैं।