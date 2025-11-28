Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ऐश्वर्या को मुस्लिम बनाकर करूंगा शादी...' एक्ट्रेस पर पाकिस्तानी मौलवी अब्दुल कावी की भद्दी टिप्पणी, फूटा फैंस का गुस्सा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:01 AM (IST)

    पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐश्वर्या का अभिषेक बच्चन का तलाक होता है, तो वह उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजेंगी और वह उनका धर्म परिवर्तन कर 'आयशा राय' नाम रखेंगे। यह पहली बार नहीं है जब मौलाना ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी मौलवी कई बार अपने बयान से बवाल मचा चुके हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मौलवी की ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को लेकर पाकिस्तान के एक मौलाना ने बेहद विवादित टिप्पणी की है। इसको लेकर काफी विवाद भी हो सकता है। मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ऐश्वर्या अभिषेक से अलग होती हैं तो अभिनेत्री उनके पास शादी का प्रस्तवाव भेजेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्ट्रेस को भेजेगा प्रपोजल

    पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने एक पॉडकास्ट में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा, "सुना है कि मियां-बीवी के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है। अगर उनकी अलहदगी होती है, अल्लाह करे न हो, मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, अगर हो जाती है, तो इंशाअल्लाह उनकी तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए पैगाम-ए-निकाह आ जाएगा।"

    यह भी पढ़ें- Aishwarya Rai Bachchan ने छुए पीएम मोदी के पैर, 'बच्चन बहू' के संस्कार देख गदगद हुए फैंस

    जब होस्ट ने उनसे पूछा कि वह किसी गैर-मुस्लिम से शादी कैसे कर सकते हैं, तो मुफ्ती ने राखी सावंत के इस्लाम धर्म अपनाने और फातिमा बनने का उदाहरण दिया। बाद में, जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह ऐश्वर्या का धर्म परिवर्तन करके शादी करेंगे, तो कवी ने कहा, "बिल्कुल! ऐश्वर्या राय की ऐसी खूबसूरत आयशा राय लिखकर मजा आएगा।"

    फैंस ने जताई नाराजगी

    बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कवी ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इसी साल एक इंटरव्यू में उन्होंने राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जताई थी। वहीं लोगों का मानना है कि मौलवी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस तरह की हरकतें करते हैं।

    अफवाहों का किया खंडन

    वहीं पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। हालांकि, दोनों ने कई बार साथ में नजर आकर इन खबरों को झूठा साबित कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- कभी Aishwarya Rai को देती थी टक्कर, अब बौद्ध भिक्षु बनकर जिंदगी बिता रही ये एक्ट्रेस