Aishwarya Rai Bachchan ने छुए पीएम मोदी के पैर, 'बच्चन बहू' के संस्कार देख गदगद हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ब्यूटी विद ब्रेन का एक सही और सटीक उदाहरण हैं। ऐश्वर्या कान फिल्म फेस्टिवल में जाकर अपनी अपीयरेंस से लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो वहीं बात जब संस्कारों की आती है, तब भी ऐश्वर्या इसमें पीछे नहीं हटती हैं। ऐश्वर्या के संस्कार हमें वक्त-वक्त पर दिखे भी हैं और अब लीजिए हमें एक बार फिर से ऐश्वर्या का वही अंदाज़ दिखा है, जिसने इंटरनेट का दिल जीत लिया है। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं...

ऐश्वर्या ने छुए पीएम मोदी के पैर

दरअसल आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह (centenary celebrations of sathya sai baba) में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे (PM Narendra Modi)। पीएम मोदी के अलावा यहां कई और हस्तियां भी नजर आईं। इसी समारोह में ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल हुई हैं। यहां स्टेज पर ऐश्वर्या पीएम मोदी से मिलीं तो ऐश्वर्या ने सीधे पीएम मोदी के पैर छुए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहां मौजूद लोगों ने जब ये नजारा देखा तो हर कोई इसे देखकर खुश भी हुआ। ऐश्वर्या का यूं पीएम मोदी के पैर छूना सोशल मीडिया के लोगों को खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब इसका ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है।

ऐश्वर्या ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद

वहीं इस समारोह में शामिल होने के बाद ऐश्वर्या ने यहां एक स्पीच भी दी। ऐश्वर्या ने यहां पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। ऐश्वर्या ने कहा कि, “भगवान श्री सत्य साईं बाबा के लिए आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करती हूं कि वो आज यहां इस समारोह में हमारे साथ हैं और इस खास अवसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी अतिथियों को भी मैं प्रणाम करती हूं और सभी का अभिवादन करती हूं।''