पोती आराध्या बच्चन में बसती है दादू Amitabh Bachchan की जान, जन्मदिन पर हुए इमोशनल
ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के 14वें जन्मदिन पर दादा अमिताभ बच्चन ने एक भावुक व्लॉग साझा किया। इसी व्लॉग में उन्होंने कामिनी कौशल के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने आराध्या के जन्म के समय उन्हें 'लक्ष्मी' कहकर संबोधित किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं। इस मौके पर उनके दादा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी पोती के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। बिग बी ने एक व्लॉग लिखकर आराध्या को बर्थडे विश किया और उन्हें परिवार का सबसे अभिन्न हिस्सा बताया।
व्लॉग में दिया आशीर्वाद
व्लॉग में अमिताभ ने दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक भी जताया। उन्होंने लिखा, "छोटी आराध्या के जन्म की पूर्व संध्या पर आशीर्वाद.. हम सभी में बच्चा समय के साथ बढ़ता है और हम उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं.. हम यही प्रार्थना करते हैं और आज प्रियजन के जन्म की सुबह हो.. सभी आशीर्वाद
बिग बी ने आगे लिखा- 'बीते सभी दिनों में, नुकसान का दुख बहुत गहरा रहा है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। जैसा कि होना चाहिए और जैसा कि जिंदगी और समय के साथ होता आया है... हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं। हम जीते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम दृढ़ रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और जिंदगी की रुकावट को पार करते रहते हैं। यही हमारा हिसाब और विश्वास है और ये सिलसिला चलता रहता है।'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की थी खुशी
नवंबर 2011 में जब आराध्या का जन्म हुआ था तो जन्म के ठीक एक हफ्ते बाद बच्चन परिवार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एक प्रेस कॉन्फ्रेंश की थी। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित अपने कार्यालय, एबीसी कॉर्प में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान निजता का सम्मान करने और बेटी के आने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "आज हम बेटी को घर लाए हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारे घर लक्ष्मी आई है, अभिषेक, ऐश्वर्या और बेटी सब स्वस्थ हैं। जब आपके घर में एक नया जीवन आता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। मैं तो कहूंगा कि हमारे घर लक्ष्मी रत्न का आगमन हुआ है।" आराध्या का जन्म 16 नवंबर, 2011 को हुआ था।
