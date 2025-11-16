पोती आराध्या बच्चन में बसती है दादू Amitabh Bachchan की जान, जन्मदिन पर हुए इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं। इस मौके पर उनके दादा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी पोती के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। बिग बी ने एक व्लॉग लिखकर आराध्या को बर्थडे विश किया और उन्हें परिवार का सबसे अभिन्न हिस्सा बताया।

व्लॉग में दिया आशीर्वाद व्लॉग में अमिताभ ने दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर शोक भी जताया। उन्होंने लिखा, "छोटी आराध्या के जन्म की पूर्व संध्या पर आशीर्वाद.. हम सभी में बच्चा समय के साथ बढ़ता है और हम उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं.. हम यही प्रार्थना करते हैं और आज प्रियजन के जन्म की सुबह हो.. सभी आशीर्वाद