ससुर अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर Aishwarya Rai Bachchan का स्पेशल पोस्ट, सामने आई अनसीन फैमिली फोटो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का जन्मदिन किसी उत्सव से कम नहीं मनाया जाता है। बीते 11 अक्टूबर को बिग बी का 83वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इस खास मौके पर सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें भर-भर के बधाइयां दीं।

इस अवसर पर बच्चन परिवार की बहू और बी टाउन की दिग्गज एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भला कैसे पीछे रह सकती थीं। ऐश अपने ससुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बच्चन परिवार की अनसीन फैमिली फोटो शामिल है।

ऐश ने अमिताभ बच्चन को विश किया जन्मदिन अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा है। इस मामले में उनके फैमिली, दोस्त, बॉलीवुड सेलेब्स और तमाम फैंस शामिल रहे। बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की तरफ से उनको स्पेशल बर्थडे विशेज मिलीं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम हमारी तरफ से प्यार और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। इस तरह से ऐश्वर्या राय ने अपने फादर इन लॉ के जीवन के खास दिन पर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। आलम ये है कि अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस बिग बी को जमकर बर्थडे विश कर रहे हैं।