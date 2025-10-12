Language
    ससुर अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर Aishwarya Rai Bachchan का स्पेशल पोस्ट, सामने आई अनसीन फैमिली फोटो

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    बीते 11 अक्टूबर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का जन्मदिन मनाया गया। सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स ने बिग बी को जन्मदिन की बधाइयां दीं। इस दौरान उनकी बहू और सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ने भी अपने ससुर के जीवन के खास दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और एक अनसीन फैमिली फोटो शेयर की है। 

    बच्चन परिवार की अनसीन तस्वीर (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का जन्मदिन किसी उत्सव से कम नहीं मनाया जाता है। बीते 11 अक्टूबर को बिग बी का 83वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इस खास मौके पर सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें भर-भर के बधाइयां दीं।

    इस अवसर पर बच्चन परिवार की बहू और बी टाउन की दिग्गज एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भला कैसे पीछे रह सकती थीं। ऐश अपने ससुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बच्चन परिवार की अनसीन फैमिली फोटो शामिल है। 

    ऐश ने अमिताभ बच्चन को विश किया जन्मदिन

    अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा है। इस मामले में उनके फैमिली, दोस्त, बॉलीवुड सेलेब्स और तमाम फैंस शामिल रहे। बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की तरफ से उनको स्पेशल बर्थडे विशेज मिलीं।

    amitabhbachchan 

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    ऐश ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अनसीन फोटो को शेयर किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या बच्चन संग दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा है- जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे पा और दादाजी।

    amitabhbachchanbirthday

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    हमारी तरफ से प्यार और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। इस तरह से ऐश्वर्या राय ने अपने फादर इन लॉ के जीवन के खास दिन पर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। आलम ये है कि अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस बिग बी को जमकर बर्थडे विश कर रहे हैं। 

    अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया रिएक्ट

    बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से मिले बर्थडे विश पोस्ट पर अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ऐश के पोस्ट पर कमेंट कर स्माइली और हाथ जोड़े हुई इमोजी लिखी है। जिसके जरिए वह बेटे की पत्नी का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि बीते समय में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक के लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ीं, जिस पर अमिताभ बच्चन ने इशारों ही इशारों में कई बार पलटवार किया था और इन्हें सबको बेबुनियाद बताया था। 

