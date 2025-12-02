Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जूते-चप्पल से पिटाई...हंटर से उधेड़ी खाल...खुद की मां ने किए जुल्म, दर्दनाक है Devdas की एक्ट्रेस की दास्तां!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    अक्सर सिनेमा में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी में आए संघर्ष की कहानियों को आपने सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे, जिस पर उन् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस एक्ट्रेस पर बचपन में हुआ खूब अत्याचार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संघर्ष...इस शब्द के मायने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है तो वो सफलता का दौर भी जरूर देखता है। सिनेमा और ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया में ये शब्द आम है। बड़ा स्टार बनने के लिए उन्हें हर अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे, जिसके जीवन में संघर्ष तो रहे ही, साथ ही उन्होंने कई परेशानियां भी उठाईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jaya b 1

    दर्दनाक रहा जया भट्टाचार्य का बचपन

    जिन एक्ट्रेस की आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जया भट्टाचार्य (jaya Bhattacharya)। हिंदी फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक काम करने वाली एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य को आज हर कोई जानता है। घर-घर में उन्हें टीवी ने पहचान दिलाई है। हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि, कैसे बचपन में उनके साथ अब्यूसिव चाइल्ड, माता-पिता का अत्याचार, मां के साथ उनका व्यवहार और उनके साथ कड़वे रिश्ते पर खुलकर बात की। जया ने बताया कि,

    मेरे माता-पिता कभी एक-दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। दोनों के बीच जो लड़ाईयां हुईं इसका असर बच्चे पर पड़ा। मेरी मां तो कभी इस शादी से खुश नहीं थीं। उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए वह मुझे जो कुछ भी दे पाईं, वह अधूरा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे हंटर, बेलन, चिमटा, जूते और न जाने किन-किन चीज़ों से पीटा गया है। मुझे बचपन में हद से ज्यादा मारा गया और इस सबने मुझे बहुत जिद्दी बना दिया। इन सबके बाद मैंने भी खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं बिल्कुल ढीठ बन गई थी, जो मेरी मां कहती थीं। मैं हमेशा उसका उल्टा ही करती थी। जया ने आगे बताया कि इन सबके चलते उनके पिता से उनकी नाराजगी नहीं थी बल्कि वो अपनी मां से खफा रहीं।

    Jaya b

    फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं जया

    जया ने बताया वो कभी फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये तो बस महज एक किस्मत थी, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में ला दिया। फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि वो संगीत और डांस में रुचि रखती थीं। यहां तक कि जब वो फिल्मी दुनिया में आईं तो उन्हें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा।

    jaya b 2

    जया ने ये भी कहा उनके एक बार उन्हें एक टेलीफिल्म के सेट पर ले गए। वो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थीं। लेकिन धीरे-धीरे वो सिनेमा की राह पकड़ती गईं और बड़ी स्टार बन गईं।

    Jaya b

    जया ने टीवी की दुनिया में तो नाम कमाया ही था, इसके साथ ही वो कई बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रहीं। उन्होंने सिर्फ तुम, फिजा, देवदास, लज्जा, एक विवाह ऐसा भी और मिमी समेत कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। फिल्म देवदास में तो ऐश्वर्या की दोस्त बनकर वो खूब चर्चा में आईं। वहीं टीवी पर उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए हैं। हाल ही में दिल्ली क्राइम सीजन 3 में नजर आईं।

     

     