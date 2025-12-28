Language
    एडल्ट स्टार Kendra Lust ने सलमान खान को दिया बर्थडे सरप्राइज, इंटरनेट पर वायरल हुई ये अनसीन तस्वीर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। उनके बर्थडे के खास मौके पर एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट का पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का वि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सलमान खान और केंड्रा लस्ट (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 27 दिसंबर को हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर सलमान को तमाम सेलेब्स और फैंस ने बर्थडे विश किया। लेकिन फिलहाल एडस्ट स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) द्वारा भाईजान को जन्मदिन की बधाई देने सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है। 

    केंड्रा ने सोशल मीडिया पर सलमान खान संग एक अनसीन फोटो को शेयर किया है, जो फिलहाल जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में आइए एक नजर सलमान के बर्थडे पर एडल्ट स्टार के इस लेटेस्ट पोस्ट पर डालते हैं। 

    सलमान के जन्मदिन पर केंड्रा का बर्थडे विश

    सुपरस्टार सलमान खान के चाहने वालों की तादाद देश और दुनिया में मौजूद है। भारत के अलावा विदेश में भी सलमान के फैंस मिल जाते हैं, जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्हीं प्रशंसकों में अब एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Star) की लोकप्रिय हसीना केंड्रा लस्ट का नाम भी शामिल हो गया है, जो सलमान की फैन निकली हैं। दरअसल सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर केंड्रा लस्ट ने उनके साथ एक अनसीन फोटो को शेयर कर हर किसी को सरप्राइज किया है। 

    केंड्रा लस्ट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस फोटो को शेयर करते हुए सलमान खान को बर्थडे विश किया है। पोस्ट के कैप्शन में केंड्रा ने लिखा है- ''सबसे बड़े दिल वाले इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन मुबारक हो सलमान खान।'' 

    आलम ये है कि सलमान खान के बर्थडे के मौके पर केंड्रा लस्ट की तरफ से ये पोस्ट आना अब चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई उनके इस पोस्ट पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहा है। बता दें कि सलमान और केंड्रा की ये तस्वीर हाल ही में सऊदी अरब में समाप्त हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान की है, जहां भाईजान हॉलीवुड सुपरस्टार इद्रिस एल्बा से भी मिले थे।

    इस मूवी में दिखेंगे सलमान 

    गौर किया जाए सलमान खान की आने वाली फिल्म की तरफ तो उसका नाम बैटल ऑफ गलवान है। सलमान के बर्थडे के मौके पर इस मूवी का लेटेस्ट टीजर भी रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि निर्देशक अपू्र्व लखिया के निर्देशन में बनने वाली बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।  

