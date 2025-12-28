एडल्ट स्टार Kendra Lust ने सलमान खान को दिया बर्थडे सरप्राइज, इंटरनेट पर वायरल हुई ये अनसीन तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 27 दिसंबर को हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर सलमान को तमाम सेलेब्स और फैंस ने बर्थडे विश किया। लेकिन फिलहाल एडस्ट स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) द्वारा भाईजान को जन्मदिन की बधाई देने सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंड्रा ने सोशल मीडिया पर सलमान खान संग एक अनसीन फोटो को शेयर किया है, जो फिलहाल जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में आइए एक नजर सलमान के बर्थडे पर एडल्ट स्टार के इस लेटेस्ट पोस्ट पर डालते हैं।

सलमान के जन्मदिन पर केंड्रा का बर्थडे विश सुपरस्टार सलमान खान के चाहने वालों की तादाद देश और दुनिया में मौजूद है। भारत के अलावा विदेश में भी सलमान के फैंस मिल जाते हैं, जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्हीं प्रशंसकों में अब एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Star) की लोकप्रिय हसीना केंड्रा लस्ट का नाम भी शामिल हो गया है, जो सलमान की फैन निकली हैं। दरअसल सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर केंड्रा लस्ट ने उनके साथ एक अनसीन फोटो को शेयर कर हर किसी को सरप्राइज किया है।

आलम ये है कि सलमान खान के बर्थडे के मौके पर केंड्रा लस्ट की तरफ से ये पोस्ट आना अब चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई उनके इस पोस्ट पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहा है। बता दें कि सलमान और केंड्रा की ये तस्वीर हाल ही में सऊदी अरब में समाप्त हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान की है, जहां भाईजान हॉलीवुड सुपरस्टार इद्रिस एल्बा से भी मिले थे।