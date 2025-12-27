'फूड ट्रक लाते...' सेट पर भाईजान का रौला, Salman Khan के बारे में कोरियोग्राफर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में इसका टीजर भी जारी हुआ है। वहीं 27 दिसंबर को एक्टर 60 साल के हो गए हैं। यूं तो आप सल्लू भाई की दिलदारी के बहुत किस्से सुने होंगे लेकिन आज जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है।

