'फूड ट्रक लाते...' सेट पर भाईजान का रौला, Salman Khan के बारे में कोरियोग्राफर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में इसका टीजर भी जारी हुआ है। वहीं 27 दिसंबर को एक्टर 60 साल के हो गए हैं। यूं तो आप सल्लू भाई की दिलदारी के बहुत किस्से सुने होंगे लेकिन आज जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है।
खुद उठाते हैं खर्च
उनकी कई फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम करने वाले पियूष भगत और शाजिया समजी ने इस बारे में बात की थी। एक तरफ जहां बीते दिनों एंटराज कॉस्ट को लेकर काफी बहस छिड़ी थी वहीं इस भीड़ में सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने साथ-साथ काम करने वाली जनता का भी ख्याल रखते हैं। इन लोगों ने बताया था कि कई बड़े सितारे सेट पर अपने साथ आए लोगों का खर्चा खुद उठाते हैं।
सलमान खान रखते हैं सबका ध्यान
पीयूष ने सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात की और बताया कि अभिनेता सेट पर खाने का पूरा ध्यान रखते हैं और अक्सर अपना प्राइवेट फूड ट्रक लेकर आते हैं। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए शाज़िया ने कहा,"जब सलमान खान ने हमें बुलाया... सब जानते हैं कि उनकी फिल्मों में खाने का टेंट लगाया जाता है। बीइंग ह्यूमन का ट्रक उनकी हर शूटिंग पर मौजूद रहता है और वे बेहद स्वादिष्ट खाना परोसते हैं। मुझे याद है भाई के साथ लंच करते समय खाना और भी स्वादिष्ट लगा क्योंकि वे हमारे सामने बैठे थे।" कोरियोग्राफरों ने शाह रुख खान के साथ काम करने की इच्छा भी जताई और कहा, "एसआरके आखिरी स्टार हैं और हम उनके साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते।"
उन्होंने बताया कि सलमान खान के सेट पर खाने-पीने की पूरी व्यवस्था उनके पर्सनल खर्चे से ही होती है। इसके अलावा आमिर खान भी अपने कई पर्सनल खर्च खुद संभालते हैं। उन्होंने कहा कि आमिर खान अपने ड्राइवर की सैलरी भी खुद देते हैं और इसे फिल्म के बजट में शामिल नहीं करवाते हैं।
