Adipurush के 'रावण' सैफ अली खान बुरी तरह हुए ट्रोल, लोग बोले- 'इसका मॉडर्न लुक देखकर डर नहीं, हंसी आ रही है'

नई दिल्ली, जेएनएन। ओम राउत की महान कृति 'आदिपुरुष' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी है। इसकी स्क्रीनिंग देश के कई हिस्सों में सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई। रामायण महाकाव्य पर बनी इस फिल्म को देखकर निकले दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देना शुरू भी कर दिया है। फिल्म में प्रभास भगवान राम के रूप में, कृति सेनन देवी सीता के रूप में और सैफ अली खान शक्तिशाली राक्षस राजा 'रावण' के रूप में हैं।

सबसे ज्यादा सस्पेंस सैफ अली खान के लुक को लेकर था और इसे लेकर ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा है। सुबह से ही सैफ अली खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आदिपुरुष के प्रमोशन से भी सैफ को दूर रखा गया। स्टारकास्ट के साथ वो कहीं भी नजर नहीं आए और सबसे नाराज लोग इनके ही लुक को देखकर हैं। सोशल मीडिया पर लंकेश बने सैफ की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका दस सिरों वाला रूप दिखाई दे रहा है।

#Adipurush

Makers of #Adipurush chose Picsart to Cut and paste face of Saif Ali Khan for the Ravana Look. This is called Creativity.

He could have spent crores on Ravana look but instead chose a Free Software to Mock Ravana.

He is so Dedicated for Shri Ram that he doesn’t want… pic.twitter.com/YLtDewx3FA— Jitesh (@Chaotic_mind99) June 16, 2023