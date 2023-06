Adipurush: भगवान राम के किरदार में छाए प्रभास, आदिपुरुष के 'राघव' को देखकर थिएटर्स में लोगों ने जोड़े हाथ

नई दिल्ली, जेएनएन। Prabhas As Lord Ram In Adipurush: ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को रिलीज कर दी गई है। फिल्म में प्रभास और कृति सेनन लीड रोल निभा रहे हैं।

आदिपुरुष को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों को भारी-भरकम वीएफएक्स वाली रामायण की कहानी पसंद आई तो वहीं, कुछ दर्शक के हाथ निराशा लगी। हालांकि, इन सबके बीच प्रभास ने भगवान राम के किरदार में फैंस को पूरी तरह इम्प्रेस किया।

प्रभास की पिछली दो फिल्में साहो और राधेश्याम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में प्रभास के लिए आदिपुरुष की सफलता बेहद जरूर है। अब रिलीज के बाद लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लग रहा है कि प्रभास एक बार फिर छा गए हैं।

आदिपुरुष देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कहा, "प्रभास ने बहुत अच्छा काम किया है, वीएफएक्स को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, हनुमान ने तो रोंगटे खड़े कर दिए और सैफ अली खान ने रावण के किरदार में अच्छा काम किया है। प्रभास की एक्टिंग अच्छी है और उन्होंने धमाकेदार वापसी की है।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "आदिपुरुष देख ली। ईमानदारी से कहू तो ये एक अच्छी फिल्म है। वीएफएक्स बेहतर हो सकते थे...और अजय-अतुल का म्यूजिक कमाल का है। प्रभास शानदार हैं। बॉक्स ऑफिस का राजा वापस आ गया है। प्रभास सर मुबारक हो।"

Honestly its a very good movie !! VFX could be better…nd' ajay atul music god level

थिएटर्स से प्रभास के सीन पर लोगों के हाथ जोड़ते हुई तस्वीर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "प्रभास ने हिट के साथ वापसी की है। डायलॉग और बीजीएम शानदार है।"

आदिपुरुष को ब्लॉकबस्टर बताते हुए एक यूजर ने कहा, "ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है। फिल्म हर एक मायने में कमाल की है और डायलॉग्स बांध कर रखने वाले है। आदिपुरुष के टॉप क्वालिटी बीजीएम देखने में फिल्म को शानदार बना रहे हैं। प्रभास आप फिर से राज करने आ गए हैं।"

#AdipurushReview :

It's a BLOCKBUSTER people. The movie hits all the right notes and the engaging dialogues along with top notch BGM make it a Treat to watch 💥

Prabhas, you are back to rule ✔️#Adhipurush #Prabhas pic.twitter.com/4i9aH01sRa— Bigg Boss Khabri (@bigggbosskhabri) June 15, 2023