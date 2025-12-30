जान से मारने की धमकी, देश से भगाने की कोशिश, आमिर के भांजे इमरान खान का खुलासा
आमिर खान के भांजे इमरान खान इन दिनों अपने कमबैक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान इमरान ने ये खुलासा किया है कि उनके मामा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता आमिर खान किसी अलग परिचय के मोहताज नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से आमिर का नाम सुर्खिंया बटोरता रहता है। हाल ही में उनके भांजे और एक्टर इमरान खान ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसकी वजह सितारे जमीन पर कलाकार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं।
एक इंटरव्यू के दौरान आमिर ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके मामू जान को जान से मारने की धमकी मिली और उन्हें देश से भगाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-
आमिर को मिली जान से मारने धमकी
इन दिनों अभिनेता इमरान खान अपने कमबैक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जल्द ही इमरान अपने मामा आमिर खान संग ए मूवी में नजर आने वाले हैं। इससे पहले जाने तू या जाने ना कलाकार ने समदिश भाटिया को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने मामा को लेकर खुलकर बात की है, उन्होंने बताया है-
यह भी पढ़ें- अलग होने के बाद भी साथ हैं Aamir Khan और Kiran Rao, एक्स वाइफ की पोस्ट से मची खलबली
''मैं उन्हें (आमिर खान) को अपने जन्म से बहुत अच्छे से जानता हूं। वह उस तरह के इंसान हैं, जो अपने कामों को पूरी ईमानदारी और फुल एनर्जी के साथ करते हैं। मुझे याद है कि जब वह सामाजिक समस्याओं पर आधारित शो सत्यमेव जयते कर रहे थे और कन्या भ्रूण हत्या एपिसोड के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थीं। सही बताओ तो मेरे बेचारे मामू जान को देश से भगाने की कोशिश न जाने कब से की जा रही है।''
बता दें कि आमिर खान ने साल 2012 से लेकर 2014 तक सत्यमेव जयते चैट शो किया था, जिसके 25 एपिसोड में आमिर कई सोशल इस्सू को लेकर आवाज उठाई थी।
इस मूवी में दिखेगी मामा-भांजे की जोड़ी
आमिर खान और उनके भांजे इमरान खान लंबे समय बाद किसी मूवी में एक साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल उनकी इस मूवी का नाम हैप्पी पटेल है, जिसके लीड एक्टर वीर दास हैं।
हाल ही में इस मूवी का लेटेस्ट अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें मामे-भांजे की जोड़ी की झलक देखने को मिली थी। बता दें कि हैप्पी पटेल के जरिए करीब 11 साल बाद इमरान खान बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे, ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।