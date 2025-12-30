Language
    3 Idiots के सीक्वल पर आमिर खान का आया रिएक्शन, क्या फिर नजर आएंगे तीनों इडियट्स?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    3 Idiots Sequel: आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी स्टारर 3 इडियट्स को आज भी यंगस्टर्स बड़े ही चाव के साथ देखते हैं। इसके सीक्वल की चर्चा इस वक्त जोरों ...और पढ़ें

    3 इडियट्स के सीक्वल पर क्या बोले आमिर खान 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स फिल्म उस वक्त ब्लॉकस्टर रही थी और आज भी यंगस्टर्स इसे उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। फिल्म में आमिर खान के रैंचो ने ना सिर्फ राजू और फरहान बल्कि करोड़ों युवाओं को जिंदगी का पाठ पढ़ाया था। अब इस वक्त इसके सीक्वल की काफी चर्चा है।

    हालांकि फिल्म से जुड़े किसी भी कास्ट या क्रू ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन अब इस पर फिल्म के लीड कैरेक्टर्स प्ले करने वाले आमिर खान और आर माधवन ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं 3 इडियट्स के सीक्वल पर क्या बोले आमिर और माधवन।

    क्या सच में बनेगा 3 इडियट्स का सीक्वल?

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स 2 की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है और फिल्म 2026 में फ्लोर पर जाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि सीक्वल में इसकी आइकॉनिक कास्ट वापस आएगी, जिसमें आमिर खान, करीना कपूर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी शामिल होंगे। हालांकि, हाल ही में एक अपडेट में, आमिर खान और आर. माधवन ने खुलासा किया है कि अभी तक उनमें से किसी से भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए संपर्क नहीं किया गया है।

    आर माधवन ने सीक्वल पर क्या कहा?

    जब बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स से बात की तो आमिर और माधवन ने कन्फर्म किया कि वे ऐसी किसी भी चर्चा का हिस्सा नहीं रहे हैं। आर. माधवन ने कल्ट फिल्म का सीक्वल बनाने के आइडिया को बेवकूफी भरा बताते हुए कहा, '3 इडियट्स का सीक्वल सुनना अच्छा लगता है। लेकिन यह बहुत दूर की बात भी लगती है। हम तीनों - आमिर खान, शरमन जोशी और मैं - अब काफी बड़े हो गए हैं। हम सीक्वल में कहां जाएंगे? अब हमारी जिंदगी कैसी है? यह एक दिलचस्प सोच है, लेकिन एक सही सीक्वल के लिए मुश्किल है। मुझे राजू हिरानी के साथ फिर से काम करना अच्छा लगेगा। लेकिन फिर से 3 इडियट्स? मुझे लगता है कि यह बेवकूफी होगी।

    क्या आमिर खान होंगे फिल्म का हिस्सा

    इस बीच, आमिर ने शेयर किया, 'हमने वह फिल्म बनाने में बहुत मजा किया! मेरा किरदार रैंचो मेरे निभाए गए किरदारों में सबसे पॉपुलर है। लोग आज भी रैंचो के बारे में बात करते हैं। तो हां, मुझे सीक्वल करना अच्छा लगेगा। लेकिन किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है'।

    3 इडियट्स के बारे में

    दिसंबर 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर. माधवन, करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म को समीक्षकों से खूब तारीफ मिली और इसने दुनिया भर में लगभग ₹400 करोड़ कमाए।

