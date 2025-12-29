Language
    अलग होने के बाद भी साथ हैं Aamir Khan और Kiran Rao, एक्स वाइफ की पोस्ट से मची खलबली

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    आमिर खान (Aamir Khan) और किरण राव (Kiran Rao) कहने को तो अलग हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में किरण राव ने अपने नाम के साथ आमिर का नाम जोड़ा है। ऐसे में ल ...और पढ़ें

    अलग होने के बाद भी साथ हैं आमिर-किरण?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में बनते और बिगड़ते रिश्तों की दास्तां अक्सर देखने को मिलती है। यहां कब कौन सा रिश्ता दम तोड़ दे, इसका भी कुछ अता-पता नहीं होता है। हालांकि अक्सर इन रिश्तों को समझना भी मुश्किल होता है। बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स हैं, जो तलाक के बाद अलग हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि सेपरेशन के बाद इनके रिश्ते कभी-कभी लोगों के दिमाग में उलझनें पैदा कर देते हैं।

    अब ऐसा ही कुछ हुआ है आमिर खान और किरण राव के साथ। भले ही ये कपल अलग हो चुका है, लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है, जिसने फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया है।

    किरण राव के नाम के साथ अब भी जुड़ा आमिर का नाम

    दरअसल आमिर खान (Aamir Khan) और किरण राव (Kiran Rao) कहने को तो अलग हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में किरण राव ने अपने नाम के साथ आमिर का नाम जोड़ा है। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये चल क्या है। हुआ ये कि हाल ही किरण राव अस्पताल में भर्ती हुईं। यहां उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई।

     
     
     
    इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में किरण राव के अस्पताल की तस्वीरें हैं, साथ ही कई और तस्वीरें भी हैं। इसी बीच एक तस्वीर उन्होंने ऐसी भी शेयर की हैं, जिसमें उनके हाथ पर बैंड बंधा हुआ है। इस बैंड आमिर किरण राव खान लिखा हुआ है। अब इस बैंड को देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है।

    किरण ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

    आपको बता दें कि किरण ने इस सर्जरी के बाद कई तस्वीरें शेयर की ही हैं, साथ ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा है।

    किरण ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि, मैं साल 2026 की वेलकम पार्टी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा थम जाओ, गहरी सांस लो और ऊपरवाले का शुक्रिया अदा करो। इसके साथ ही किरण ने अपने इस पोस्ट में अपने दोस्तों , परिवार वाले और साथ ही आमिर खान का शुक्रिया अदा किया है। सामान्य हो गया है।

    साल 2021 में अलग हुए आमिर-किरण

    आपको बता दें कि आमिर खान और किरण राव साल 2021 में ही अलग हो चुके हैं। दोनों ने साल 2021 में सेपरेशन का ऐलान किया था। हालांकि दोनों ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा है।

    आमिर और किरण अक्सर एक दूसरे साथ नजर आते हैं और प्रोफेशनली भी दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वहीं बात आमिर की करें तो वो इन दिनों गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। वहीं आमिर की एक्स वाइफ किरण राव फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं, पर किरण के नाम के साथ आमिर का नाम देखकर फिलहाल फैंस जरूर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं।

