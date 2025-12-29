'हां मैं मोटी हूं...' डिप्रेशन के बाद Amir Khan की बेटी का हुआ ऐसा हाल? बॉडी इमेज को लेकर इरा ने की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान अक्सर मेंटल हेल्थ इश्यू पर खुलकर बात करती आई हैं। वहीं अब उन्होंने अपने मोटापे को लेकर खुलकर अपनी भावनाएं फैंस के साथ शेयर की हैं। बॉडी इमेज को लेकर इरा ने शेयर की फीलिंग्स एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान ने बॉडी इमेज को लेकर अपनी पर्सनल मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है। अपने विचारों को खुलकर शेयर करते हुए, उन्होंने माना कि इन भावनाओं का सामना करना 'थोड़ा डरावना' लगता है। इंस्टाग्राम पर अपनी हालिया पोस्ट में, इरा ने बताया कि वह 2020 से खुद को अनफिट, ओवरवेट और मोटा महसूस करने के बीच झूल रही हैं। उन्होंने माना कि अभी भी बहुत कुछ है जो वह अपने और अपने शरीर के बारे में समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटा, पॉजिटिव बदलाव देखा है जिसने उन्हें इस बारे में पब्लिकली बात करने के लिए मोटिवेट किया।

View this post on Instagram A post shared by Ira Khan (@khan.ira) उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि मैं उतनी अच्छी तरह से या आत्मविश्वास से बात न कर पाऊं जितनी मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते समय की थी। उसके विपरीत, यह थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि इसके बारे में बात करने की जरूरत है। मुझे कोई डायग्नोस्ड ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं। बस अपने अनुभव शेयर कर रही हूं'।