'हां मैं मोटी हूं...' डिप्रेशन के बाद Amir Khan की बेटी का हुआ ऐसा हाल? बॉडी इमेज को लेकर इरा ने की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान अक्सर मेंटल हेल्थ इश्यू पर खुलकर बात करती आई हैं। वहीं अब उन्होंने अपने मोटापे को लेकर खुलकर अपनी भावनाएं फैंस के साथ शेयर की हैं।
बॉडी इमेज को लेकर इरा ने शेयर की फीलिंग्स
एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान ने बॉडी इमेज को लेकर अपनी पर्सनल मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है। अपने विचारों को खुलकर शेयर करते हुए, उन्होंने माना कि इन भावनाओं का सामना करना 'थोड़ा डरावना' लगता है। इंस्टाग्राम पर अपनी हालिया पोस्ट में, इरा ने बताया कि वह 2020 से खुद को अनफिट, ओवरवेट और मोटा महसूस करने के बीच झूल रही हैं। उन्होंने माना कि अभी भी बहुत कुछ है जो वह अपने और अपने शरीर के बारे में समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटा, पॉजिटिव बदलाव देखा है जिसने उन्हें इस बारे में पब्लिकली बात करने के लिए मोटिवेट किया।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इरा ने लिखा, 'हां मैं मोटी हूं। 2020 से मैं मोटी/अनफिट होने, ओवरवेट होने और मोटापे के बीच झूल रही हूं। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे अभी भी समझने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम थोड़ा बदलाव बेहतर के लिए हुआ है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात करना/शेयर करना शुरू करने का फैसला किया है'।
उन्होंने आगे कहा, 'हो सकता है कि मैं उतनी अच्छी तरह से या आत्मविश्वास से बात न कर पाऊं जितनी मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते समय की थी। उसके विपरीत, यह थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि इसके बारे में बात करने की जरूरत है। मुझे कोई डायग्नोस्ड ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं। बस अपने अनुभव शेयर कर रही हूं'।
डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं आमिर की बेटी
वीडियो में इरा खान ने कहा, 'चलिए सबसे बड़ी बात पर आते हैं, मैं। हां, मैं मोटी हूं और अपनी उम्र और हाइट के हिसाब से मैं सच में ओबीस हूं। मैं 2020 से बॉडी इमेज इश्यूज और खाने के साथ अपने रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। यह मेरे दोस्तों की जिंदगी में शामिल होने की मेरी क्षमता, पोपोय के साथ मेरे रिश्ते में मेरे व्यवहार, मेरे सेल्फ-वर्थ और फिर काम और हर चीज के बीच आ रहा है, इस तरह से कि मैं कहूंगी कि यह उतना ही इंटेंस है जितना मेरा डिप्रेशन मेरी जिंदगी में दखल देता था और कभी-कभी अभी भी देता है। और इसलिए, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूं। मैं यह समझने की कोशिश करना चाहती हूं कि मैं क्या सोचती हूं, क्या सोच रही हूं, किन चीजों से जूझ रही हूं, अभी भी जूझ रही हूं, बस यह सब। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे मदद मिलेगी। अगर इससे आपको मदद मिलती है, तो प्लस पॉइंट्स'।
इरा खान ने पहले भी डिप्रेशन के साथ अपनी लंबी लड़ाई के बारे में बात की थी, यह मानते हुए कि वह जिस प्रिविलेज्ड जिंदगी से आती हैं, उसकी वजह से उन्हें गिल्ट महसूस होता था।
