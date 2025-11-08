डिप्रेशन में बुरा हो गया था Vijay Varma का हाल, आमिर खान की बेटी ने की मदद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपने जीवन के एक बेहद पर्सनल चैप्टर के बारे में खुलकर बात की। गंभीर डिप्रेशन से उनकी लड़ाई सालों से चल रहा पारिवारिक कलह और उससे उबरने का लंबा सफर। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आमिर खान की बेटी इरा खान ने उन्हें इससे उबरने में मदद की।

पिता से रहा तनावपूर्ण रिश्ता एक पॉडकास्ट में विजय ने बताया कि उनके इमोशनल संघर्षों की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। जो उनके पिता के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण हुआ था। विजय ने याद करते हुए बताया कि कैसे उनका रिश्ता खराब होता गया। उन्होंने कहा, 'वह तेजतर्रार और गुस्सैल थे। उन्होंने आगे कहा, 'वह मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वह मुझसे बहुत सी ऐसी चीजें चाहते थे जो मैं नहीं चाहता था - मेरा करियर, मेरे दोस्त, यहां तक कि मैं अपना समय कैसे बिताता हूं। मेरी हर बात उन्हें परेशान करती थी'।

फैमिली बिजनेस छोड़ चुनी एक्टिंग की राह उन्होंने आगे कहा, 'मैंने थिएटर किया और एफटीआईआई में दाखिला मिलने के बाद, विरोध के बावजूद विजय ने घर छोड़ दिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है और यह एक साल का कोर्स है। उन्होंने कुछ बुरा-भला कहा और चेतावनी दी, 'मेरे लौटने से पहले तुम चले जाओ।' इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा। मैं कोई बवाल नहीं चाहता था। उसके बाद के साल संघर्श से भरे रहे। मैंने छोटे-मोटे काम किए। कुछ भी काम नहीं आया, फिर अचानक गली बॉय ने मेरी जिंदगी बदल नहीं दी। लेकिन कामयाबी ने अकेलेपन के निशान नहीं मिटाए।

आमिर खान की बेटी ने की मदद 2020 के लॉकडाउन के दौरान, अकेलेपन ने उनके अंदर की उथल-पुथल को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, 'मैं अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला था। मेरे पास एक छोटी सी छत थी - उस आसमान ने मुझे बचा लिया।" उन्होंने आगे कहा, "इस ठहराव ने मुझे एहसास दिलाया कि लगातार काम के पीछे भागते-भागते मैं कितना अकेला हो गया था।" इसी दौरान आमिर खान की बेटी इरा खान ने उनकी बिगड़ती हालत देखी और उन्हें अपने जूम वर्कआउट सेशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

घंटों रोते थे विजय वर्मा विजय ने खुलासा किया, "मुझे गंभीर अवसाद और चिंता का पता चला था।" उन्होंने आगे कहा, "मेरी थेरेपिस्ट ने दवा लेने की भी सलाह दी थी। मैंने उनसे कहा, 'अभी मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हूं। थेरेपी और योग के जरिए, सालों से अनसुलझी भावनाएं फिर से उभर आईं। उन्होंने कहा, "मैंने पहले कभी इतनी सारी बातें नहीं की थीं। सूर्य नमस्कार के दौरान, मैं बिना वजह घंटों रोता रहता था। घर छोड़ने का मुझे आज भी पछतावा है "मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक दशक तक अकेले संघर्ष किया, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं मिली।"