सज धज कर तमन्ना भाटिया के एक्स बॉयफ्रेंड संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं Fatima Sana Shaikh, वायरल तस्वीर ने इंटरटेन पर मचाई खलबली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में दीवाली पार्टी आयोजित की जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा विजय वर्मा और फातिमा सना शेख ने। कुछ वक्त से बॉलीवुड गलियारों में दोनों के डेटिंग करने की अफवाहें जोरों पर हैं और इस बीच मनीष मल्होत्रा की पार्टी से फातिमा और विजय की कुछ तस्वीरों ने फिर से उनके डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है।

दिवाली पार्टी से सामने आई तस्वीर फातिमा ने इंस्टाग्राम पर सितारों से सजी इस पार्टी की कई तस्वीरें शेयर कीं। अभिनेत्री द्वारा पोस्ट की गई सभी तस्वीरों में विजय वर्मा नजर आए। फातिमा क्लासिक साड़ी, स्टेटमेंट ज्वेलरी और हल्के, मिनिमल मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं विजय ट्रेडिशनल बंदगला सेट में सादगी के साथ-साथ स्टाइलिश नजर आए, जो त्योहार के माहौल से बिल्कुल मेल खा रहा था।