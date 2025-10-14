सज धज कर तमन्ना भाटिया के एक्स बॉयफ्रेंड संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं Fatima Sana Shaikh, वायरल तस्वीर ने इंटरटेन पर मचाई खलबली

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की डेटिंग की अफवाहें पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। दोनों को अक्सर साथ देखा गया है और एक बार फिर वे चर्चा का विषय बन गए हैं इस बार मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी से दोनों की एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं।

    मनीष मल्होत्रा ने होस्ट की दीवाली पार्टी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में दीवाली पार्टी आयोजित की जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा विजय वर्मा और फातिमा सना शेख ने। कुछ वक्त से बॉलीवुड गलियारों में दोनों के डेटिंग करने की अफवाहें जोरों पर हैं और इस बीच मनीष मल्होत्रा की पार्टी से फातिमा और विजय की कुछ तस्वीरों ने फिर से उनके डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है।

    दिवाली पार्टी से सामने आई तस्वीर

    फातिमा ने इंस्टाग्राम पर सितारों से सजी इस पार्टी की कई तस्वीरें शेयर कीं। अभिनेत्री द्वारा पोस्ट की गई सभी तस्वीरों में विजय वर्मा नजर आए। फातिमा क्लासिक साड़ी, स्टेटमेंट ज्वेलरी और हल्के, मिनिमल मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं विजय ट्रेडिशनल बंदगला सेट में सादगी के साथ-साथ स्टाइलिश नजर आए, जो त्योहार के माहौल से बिल्कुल मेल खा रहा था।

    फातिमा और विजय ने खींचा ध्यान

    तस्वीरों में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, रिया चक्रवर्ती, अभय वर्मा और अन्य भी नजर आए। लेकिन, सभी की निगाहें फातिमा और विजय पर टिकी थीं। तस्वीरें शेयर करते हुए फातिमा ने लिखा, 'क्या रात थी, हमेशा इतनी गर्मजोशी से अपना घर खोलने के लिए शुक्रिया मनीष मल्होत्रा। आप वाकई सभी को परिवार जैसा महसूस कराते हैं'। फातिमा की पोस्ट पर विजय ने कमेंट किया, 'मनीष बेस्ट होस्ट हैं और फैटी बेस्ट कैमरा सेल्फी लेती है'।

     
     
     
    विजय वर्मा और फ़ातिमा सना शेख पीरियड रोमांस फिल्म गुस्ताख इश्क में साथ नजर आएंगे। यह फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बतौर निर्माता पहली फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य जोड़ी के अलावा, नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाएं निभाएंगे। यह फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी।

