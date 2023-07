20 Years Of Qayamat: नेहा धूपिया से पहले ग्रेसी सिंह को किया था साइन, इस वजह से एक्ट्रेस ने छोड़ी थी मूवी

20 years of Qayamat City Under Threat कयामत सिटी अंडर थ्रेट। ये फिल्म 11 जुलाई साल 2003 में रिलीज हुई थी । इस साल इस मूवी को पूरे 20 साल होने वाले है। इस फिल्म का निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा किया गया था। अजय के अलावा इस फिल्म में नेहा धूपिया सुनील शेट्टी और अरबाज खान शामिल थे ।

20 years of Qayamat City Under Threat

Your browser does not support the audio element.

HighLights 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट' को पूरे हुए 20 साल ये फिल्म 11 जुलाई साल 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म में अजय देवगन समेत कई स्टार्स नजर आए थे

नई दिल्ली, जेएनएन। 20 years of Qayamat City Under Threat : अजय देवगन ने साल 1991 में फिल्म 'फूल और कांटे' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्टर को इंडस्ट्री में 32 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपने 32 साल के करियर में कई फिल्मों में काम किया। अजय देवगन ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कई पर्दे पर फ्लॉप रही तो कई हिट भी हुई। इन्हीं में से एक फिल्म है 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट'। ये फिल्म 11 जुलाई साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस साल इस मूवी को पूरे 20 साल होने वाले है। इस फिल्म का निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा किया गया था। फिल्म में अजय देवगन के अलावा कई फेमस सितारे नजर आए थे, जिसमें सुनील शेट्टी, संजय कपूर, अरबाज खान, ईशा कोपिकर, नेहा धूपिया और आशीष चौधरी का नाम शामिल है। इस फिल्म से नेहा धूपिया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर हम आपको इस मूवी के जुड़े कुछ अनसुने किस्से बता रहे हैं, जो शायद ही आप जानते हो। कयामत: सिटी अंडर थ्रेट के अनसुने किस्से . कयामत: सिटी अंडर थ्रेट इंडिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से रंगीन फिल्म रही। . इस फिल्म में आशीष चौधरी ने राहुल का किरदार निभाया है। कहा जाता है कि आशीष से पहले राहुल के रोल को निभाने के लिए सैफ अली खान का नाम शामिल था। . फिल्म की अवधि कम करने के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन के रोल को मूवी में छोटा कर दिया गया था। . इस फिल्म में नेहा धूपिया ने एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह को चुना गया था। . ग्रेसी ने इस फिल्म के मशहूर गाने 'वो लड़की बहुत याद आती है' में बिकिनी पहनने से मना कर दिया था। ऐसे में ग्रेसी सिंह को नेहा ने रिप्लेस किया था। . कयामत: सिटी अंडर थ्रेट अभिनेता आशीष चौधरी और नेहा धूपिया की डेब्यू फिल्म भी थी। . इस फिल्म से चंकी पांडे ने हिंदी फिल्मों में वापसी की। उन्होंने बड़ी कॉमिक टाइमिंग के साथ एक नकारात्मक किरदार निभाया। . इस फिल्म में नेहा धूपिया की आवाज डब की गई थी। उनके लिए डबिंग आर्टिस्ट राजनिका गांगुली मुखर्जी थीं।

Edited By: Aditi Yadav