राजीव सचान। अपने देश को आजादी ही आंदोलन के जरिये मिली थी, इसलिए उसकी एक परंपरा विकसित हो गई। इसलिए और भी, क्योंकि संविधान शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की एक शक्ति है। विडंबना यह रही कि आंदोलन की परंपरा विकसित होने के साथ ही विकृत भी होती गई। इसके चलते देश अराजकता भरे अनेक आंदोलनों का गवाह बना। कई बार इस अराजकता के चलते जान के साथ माल का भी भारी नुकसान हुआ है। आंदोलनों के उग्र हो जाने के परिणामस्वरूप पुलिसकर्मियों की भी जानें गई हैं। आंदोलनों के दौरान न जाने कितनी बार सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ आम लोगों के वाहन जलाए गए हैं। इसका शायद ही किसी को अनुमान हो कि उग्र आंदोलनों के चलते ट्रेन की कितनी बोगियां फूंकी जा चुकी हैं और कितनी बसें एवं कारें तोड़ी या जलाई जा चुकी हैं। इसका भी हिसाब किसी के पास नहीं कि चक्का जाम आंदोलनों से वाहनों और रेलों का आवागमन रोक देने या फिर सड़क घेरकर बैठ जाने से कितने करोड़ों-करोड़ लोग परेशान होते रहते हैं। आंदोलनों के कारण अपने काम-धंधे के लिए निकले आम लोग खीझते रहते हैं, लेकिन उनकी पहले भी सुनवाई नहीं होती थी और अब भी नहीं होती। कोई उनकी पीड़ा को न सुनता है और न ही समझता है। आंदोलन से परेशान लोग किसी को कोसें, अंततः उनके हिस्से में क्षोभ और कुंठा ही आती है।

सड़क पर उतरे कुछ सौ प्रदर्शनकारी अपने उग्र-अराजक रवैये से हजारों-लाखों लोगों की नाक में दम कर सकते हैं। याद करें सीएए के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन और कृषि कानून विरोधी आंदोलन। 'भारत बंद' की पुकार पर कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देशव्यापी भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा करते हुए ऐसे नारे भी लगने लगे हैं, 'बंद दुकानें तुम्हारी, खुली दुकानें हमारी।' इसका अर्थ होता है कि यदि किसी ने देश, प्रदेश या जनपद बंद के दौरान दुकान खोलने का साहस किया तो उसमें तोड़फोड़ हो सकती है। अनेक ऐसे आंदोलन होते हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी या तो एक स्थान पर नारेबाजी करते हैं या किसी अधिकारी के कार्यालय तक मार्च करते हुए जाते हैं और वहां उसे ज्ञापन देकर आते हैं। आम तौर पर वे पुलिस बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अब बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करना और पुलिस बैरिकेडिंग गिराकर या लांघकर आगे बढ़ना आम हो गया है। जब ऐसा होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। कई बार भीड़ तितर-बितर हो जाती है, लेकिन कभी वह भी पिटती है और पुलिस भी। ऐसे मौकों पर भीड़ के उग्र हो जाने की स्थिति में उस पर गोली चलाने की भी नौबत आती रही है। अब तो पुलिस को अराजकता का सहारा ले रहे आंदोलनकारियों से ही नहीं, तमाशबीनों, पेशेवर आंदोलनजीवियों, यूट्यूबरों, रीलबाजों की जमात और अफवाह फैलाने वालों से भी निपटना पड़ता है।