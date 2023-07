Delhi Rain Alert: दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच हुई तेज बारिश, फिर देखने को मिलेगा सैलाबी मंजर!

दिल्ली में एक तरफ जहां यमुना का जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार है लेकिन जलभराव का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का मौसम बन गया है।

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। (फोटो- जागरण)