Delhi Yamuna Floods: दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पार, गृहमंत्री अमित शाह ने एलजी से की बात

Delhi Yamuna Floods दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बात की है। ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास सुबह दस बजे यमुना का जलस्तर 206.01 मीटर दर्ज किया गया। जबकि शनिवार शाम सात बजे यमुना का जलस्तर 205.09 मीटर था।

Delhi Floods: दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पार

