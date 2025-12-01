Late Trains: दिल्ली से देरी से रवाना होगी दरभंगा हमसफर, घंटों लेट चल रही लंबी दूरी की ट्रेनें
दिल्ली से दरभंगा जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस आज देरी से रवाना होगी। उत्तर भारत में खराब मौसम के कारण कई अन्य ट्रेनें भी घंटों लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी है और समय पर परिचालन के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भीषण कोहरा पड़ने का दौर आने से पहले ही ट्रेनें की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सोमवार यानी 1 दिसंबर को लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी कुछ कम रही। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार को लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें समय पर या दो घंटे से कम देरी से चल रही हैं।
दरभंगा व बरौनी हमसफर सहित पूर्व दिशा की कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष (02570) ढाई घंटे के देरी से अपराह्न पौने तीन बजे रवाना होगी।
वहीं, आनंद विहार टर्मिनल-गया विशेष 1.10 घंटे के देरी से रवाना हुई। रविवार रात साढ़े नौ बजे चलने वाली हजरत निजामुद्दीन-पुणे विशेष (01484) 12.05 घंटे के देरी से चलेगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही है। इससे दैनिक यात्री परेशान हैं। उन्हें अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचने में दिक्कत हो रही है।
देरी से चलने वाली ट्रेनें
|ट्रेन
|देरी
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557)
|ढाई घंटे
|नाहरलगुन-आनंद विहार टर्मिनल अरुणाचल एक्सप्रेस (22411)
|पौने तीन घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली विशेष (04449)
|13 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569)
|आठ घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563)
|पौने आठ घंटे
|मानसी-नई दिल्ली विशेष (04453)
|नौ घंटे
|पुणे-हजरत निजामुद्दीन विशेष (01483)
|13.18 घंटे
|जयनगर-फिरोजपुर हमसफर विशेष (04651)
|साढ़े आठ घंटे
|डिब्रूगढ़-लालगढ़ असम अवध एक्सप्रेस (15909)
|सवा तीन घंटे
