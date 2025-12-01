Late Trains: दिल्ली से देरी से रवाना होगी दरभंगा हमसफर, घंटों लेट चल रही लंबी दूरी की ट्रेनें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भीषण कोहरा पड़ने का दौर आने से पहले ही ट्रेनें की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सोमवार यानी 1 दिसंबर को लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी कुछ कम रही। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार को लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें समय पर या दो घंटे से कम देरी से चल रही हैं।

दरभंगा व बरौनी हमसफर सहित पूर्व दिशा की कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष (02570) ढाई घंटे के देरी से अपराह्न पौने तीन बजे रवाना होगी।