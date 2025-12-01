दिल्ली-NCR में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, तेज हवाओं से AQI में हुआ सुधार; आपके इलाके का क्या है हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में अक्टूबर से शुरू हुआ सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। साथ ही राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। हालांकि इसमें कुछ सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार (1 दिसंबर) को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 299 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी के नजदीक है।

