दिल्ली-NCR में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, तेज हवाओं से AQI में हुआ सुधार; आपके इलाके का क्या है हाल?
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, लेकिन हाल ही में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है। रविवार को तेज हवाओं के कारण एक्यूआई में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में अक्टूबर से शुरू हुआ सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। साथ ही राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। हालांकि इसमें कुछ सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार (1 दिसंबर) को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 299 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी के नजदीक है।
सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी और खराब हो गई और एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी के करीब पहुंच गया, इससे ठीक एक दिन पहले रविवार को तेज हवाओं ने 16 दिनों में पहली बार एयर क्वालिटी को 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में ला दिया था। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 325, अलीपुर में 285, आईटीओ में 310, बवाना में 339 और बुराड़ी में 305 रिकॉर्ड किया गया।
#WATCH | Delhi | Visuals from the Anand Vihar area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 325, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/paM1cFW76c— ANI (@ANI) December 1, 2025
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|325
|अलीपुर
|285
|आईटीओ
|310
|बवाना
|339
|बुराड़ी
|305
|द्वारका
|317
|जहांगीरपुरी
|321
|रोहिणी
|341
|मुंडका
|282
|नोएडा सेक्टर-62
|270
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|272
|इंदिरापुरम
|279
|गुरुग्राम, सेक्टर-51
|222
सीपीसीबी के समीर ऐप के डेटा के मुताबिक, रविवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ी राहत मिली, जब एक्यूआई गिरकर 279 हो गया, जो नवंबर में दूसरी सबसे कम रीडिंग थी, इससे पहले 5 नवंबर को यह 202 थी, जबकि शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कम से कम 22 ने 'बहुत खराब' कैटेगरी में रीडिंग बताई। मालूम हो कि 0-50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है।
