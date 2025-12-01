Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, तेज हवाओं से AQI में हुआ सुधार; आपके इलाके का क्या है हाल?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:55 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, लेकिन हाल ही में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है। रविवार को तेज हवाओं के कारण एक्यूआई में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रदूषण से छाए स्मॉग में ओझल हो रहा राष्ट्रपति भवन का नार्थ ब्लॉक। चंद्र प्रकाश मिश्र

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में अक्टूबर से शुरू हुआ सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। साथ ही राजधानी में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। हालांकि इसमें कुछ सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार (1 दिसंबर) को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 299 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी के नजदीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी और खराब हो गई और एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी के करीब पहुंच गया, इससे ठीक एक दिन पहले रविवार को तेज हवाओं ने 16 दिनों में पहली बार एयर क्वालिटी को 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में ला दिया था। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 325, अलीपुर में 285, आईटीओ में 310, बवाना में 339 और बुराड़ी में 305 रिकॉर्ड किया गया।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 325
    अलीपुर 285
    आईटीओ 310
    बवाना 339
    बुराड़ी 305
    द्वारका 317
    जहांगीरपुरी 321
    रोहिणी 341
    मुंडका 282
    नोएडा सेक्टर-62 270
    गाजियाबाद, वसुंधरा 272
    इंदिरापुरम 279
    गुरुग्राम, सेक्टर-51 222


    सीपीसीबी के समीर ऐप के डेटा के मुताबिक, रविवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ी राहत मिली, जब एक्यूआई गिरकर 279 हो गया, जो नवंबर में दूसरी सबसे कम रीडिंग थी, इससे पहले 5 नवंबर को यह 202 थी, जबकि शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कम से कम 22 ने 'बहुत खराब' कैटेगरी में रीडिंग बताई। मालूम हो कि 0-50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है।

    यह भी पढ़ें- हवा चलने से 24 दिन बाद दिल्ली के AQI में मामूली सुधार, रविवार रहा राजधानी का सबसे ठंडा दिन

    यह भी पढ़ें- Gurugram Pollution: हवा चलने से गुरुग्राम में प्रदूषण हुआ कम, आठ डिग्री तक जाएगा पारा; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad AQI: 22 दिन के बाद रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया गाजियाबाद, प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत 

    यह भी पढ़ें- दिल्लीवालों पर भारी नवंबर: बिन बारिश विषैली हवा ने 16 दिन लगातार ‘बहुत खराब’ AQI का बनाया रिकॉर्ड

    सोर्स- https://cpcb.nic.in/