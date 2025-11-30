Gurugram Pollution: हवा चलने से गुरुग्राम में प्रदूषण हुआ कम, आठ डिग्री तक जाएगा पारा; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नवंबर की शुरुआत से ही गंभीर स्तर पर चल रहे प्रदूषण के लेवल में महीने के अंतिम दिन हल्का सुधार हुआ है। हवा चलने से रविवार को एक्यूआई 235 दर्ज किया गया। यह एक महीने में पांचवीं बार है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक का लेवल ढाई सौ से नीचे आया है। एक्यूआई लेवल में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह भी सामान्य कैटेगिरी से काफी ऊपर है।

गुरुग्राम में इस महीने की शुरुआत से ही प्रदूषण का लेवर गंभीर श्रेणी के आसपास रहा है। शहर की हवा अभी भी खतरे से खाली नहीं है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से लोगों को जुकाम, खांसी, खराश, गले और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। गुरुग्राम में इस समय की हवा भी खराब कैटेगरी में है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ग्वाल पहाड़ी मानीटरिंग सेंटर में रविवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 251 दर्ज किया गया। यहां पिछले कई दिनों से एक्यूआई 300 के ऊपर रहा रहा था। दूसरी ओर सेक्टर 51 में एक्यूआई 196, टेरीग्राम में 263 और विकास सदन का एक्यूआई 229 रिकार्ड किया गया। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब श्रेणी में आता है। इससे भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।