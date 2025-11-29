Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्लीवालों पर भारी नवंबर: बिन बारिश विषैली हवा ने 16 दिन लगातार ‘बहुत खराब’ AQI का बनाया रिकॉर्ड

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    दिल्ली के निवासियों के लिए पिछला नवंबर बहुत कठिन था। बारिश की कमी और जहरीली हवा के कारण, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 16 दिनों तक 'बहुत खराब' रहा, जो एक रिकॉर्ड है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शुक्रवार को छाए स्माग में ओझल रहा हुंमायू का मकबरा। चंद्र प्रकाश मिश्र

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। नवंबर में पड़े 'सूखे' ने माह की वायु गुणवत्ता को 11 वर्षों में सर्वाधिक प्रदूषित बना दिया है। शनिवार तक माह के 29 दिनों के दौरान हर रोज ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'खराब', 'बहुत खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में रहा है। शनिवार को लगातार 16 दिन भी दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में ही दर्ज किया गया। वर्ष 2015 से लेकर 2025 के दौरान लगातार इतने दिनों तक 'बहुत खराब' श्रेणी बने रहने का भी एक नया रिकार्ड बन गया है। रविवार को 17वें दिन भी यह सिलसिला जारह रहने का पूर्वानुमान है।

    इस साल नवंबर में एक भी दिन वर्षा नहीं हुई। दिल्ली वासी पूरे माह ही प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर रहे। 'अच्छी', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' श्रेणी के एक्यूआई वाला एक भी दिन नहीं रहा। 'गंभीर' श्रेणी वाले दिन कुछ कम जरूर हो गए, लेकिन 'बहुत खराब' श्रेणी वाले दिन 11 वर्षों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। अब यह बात अलग है कि माह का औसत एक्यूआई इन 11 सालों का सर्वाधिक नहीं रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2015 से 2025 में किस साल नवंबर माह में कितने दिन रही किस श्रेणी की हवा

    साल  अच्छा  संतोषजनक  सामान्य  खराब  बहुत खराब  गंभीर

    2025 (29 तारीख तक) 

    		 24  3
    2015  21  6
    2024  22  8
    2023  17  9
    2022  12  15  3
    2021  16  12
    2020  10  9
    2019  11  7
    2018  17  5
    2017  20  7
    2016  17  10

    2015 से 2025 के दौरान किस साल नवंबर में कितना रहा औसत एक्यूआई 

    वर्ष  औसत एक्यूआई
    2025 (29 तारीख तक)  357
    2024  374
    2023  366
    2022  321
    2021  380
    2020  328
    2019  312
    2018  335
    2017  361
    2016  374
    2015  358

    "सर्दियों के दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व छंट नहीं पाते। यदि मजबूत पश्चिमी विक्षोभों का अभाव हो तो स्थिति और बिगड़ जाती है। इस साल भी कमोबेश वैसा ही देखने को मिला है। पूरे माह वर्षा नहीं हुई। हवा भी ज्यादातर दिन मंद या शांत रही जबकि तापमान में गिरावट का दौर देखा गया। यही वजह रही कि माह में ज्यादातर दिन एक्यूआई 300 से ऊपर ही दर्ज किया गया है।"

    -डाॅ. दीपांकर साहा, पूर्व अपर निदेशक, सीपीसीबी

    यह भी पढ़ें- 'दिल्ली से मुकाबला नहीं....', मुंबई में बिगड़ते AQI के बाद विपक्ष के निशाने पर सरकार, हाई कोर्ट ने भी जताई नाराजगी