दिल्लीवालों पर भारी नवंबर: बिन बारिश विषैली हवा ने 16 दिन लगातार ‘बहुत खराब’ AQI का बनाया रिकॉर्ड

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। नवंबर में पड़े 'सूखे' ने माह की वायु गुणवत्ता को 11 वर्षों में सर्वाधिक प्रदूषित बना दिया है। शनिवार तक माह के 29 दिनों के दौरान हर रोज ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'खराब', 'बहुत खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में रहा है। शनिवार को लगातार 16 दिन भी दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में ही दर्ज किया गया। वर्ष 2015 से लेकर 2025 के दौरान लगातार इतने दिनों तक 'बहुत खराब' श्रेणी बने रहने का भी एक नया रिकार्ड बन गया है। रविवार को 17वें दिन भी यह सिलसिला जारह रहने का पूर्वानुमान है।



इस साल नवंबर में एक भी दिन वर्षा नहीं हुई। दिल्ली वासी पूरे माह ही प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर रहे। 'अच्छी', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' श्रेणी के एक्यूआई वाला एक भी दिन नहीं रहा। 'गंभीर' श्रेणी वाले दिन कुछ कम जरूर हो गए, लेकिन 'बहुत खराब' श्रेणी वाले दिन 11 वर्षों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। अब यह बात अलग है कि माह का औसत एक्यूआई इन 11 सालों का सर्वाधिक नहीं रहा है।