हवा चलने से 24 दिन बाद दिल्ली के AQI में मामूली सुधार, रविवार रहा राजधानी का सबसे ठंडा दिन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले 24 दिनों तक दिल्ली की हवा गंभीर और बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई थी। रविवार को दिन में हल्की हवा चलने से वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 279 के साथ खराब श्रेणी में पहुंच गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में पिछली बार 5 नवंबर को एक्यूआइ 202 'खराब' दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया था। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार रविवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 279 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को यह 305 था। शुक्रवार को यह 369, गुरुवार को 377, बुधवार को 327, मंगलवार को 352 और सोमवार को 382 था। स्विस एप आइक्यू एयर के अनुसार रविवार को दिल्ली का एक्यूआइ 207 रहा।

अगले कुछ दिनों तक राजधानी की वायु गुणवत्ता इसी श्रेणी में रहने की उम्मीद है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत का कहना है कि हवा की गति तेज रहने की संभावना के कारण, कम से कम अगले दो दिनों तक एक्यूआइ के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की उम्मीद नहीं है।

सबसे ठंडा दिन रहा रविवार दिल्ली में रविवार इस माह का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान गिरकर 24.3 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। इस माह का यह सबसे कम है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर का सबसे कम अधिकतम तापमान 18 तारीख को 23.5 डिग्री दर्ज हुआ था।