    दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा का सांसों पर खतरा बरकरार, देखिए अपने शहर का ताजा AQI

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि, दोपहर में एक्यूआई में थोड़ी कमी आई है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। तापमान में गिरावट जारी है। आईआईटी कानपुर और ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन वायु गुणवत्ता सुधार पर कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई विशेषज्ञ भाग लेंगे।

    दिल्ली में एक्यूआई खराब श्रेणी में होने से लोगों का सांस लेना मुश्किल। (एएनआई)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल है। आज गुरुवार सुबह 14वें दिन भी एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं, दोपहर के समय एक्यूआई भले ही थोड़ा कम हुआ लेकिन, स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है।

    वेबसाइट aqi.in के अनुसार, गुरुवार को दोपहर डेढ़ बजे के करीब दिल्ली का एक्यूआई 250 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि सुबह के समय एक्यूआई 600 से ज्यादा दर्ज किया गया था। 200 से ऊपर का एक्यूआई खराब श्रेणी में आता है।

    वहीं, दूसरी ओर तापमान में गिरावट का दौर जारी। आज न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 8.3 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना।

    देखिए किस शहर में कितना AQI

    दिल्ली के कुछ इलाकों का ताजा AQI (समय 2:17 बजे तक)

    वायु गुणवत्ता में सुधार पर कार्यशाला

    आईआईटी कानपुर और ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन की ओर से "शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एआई और कम लागत वाले सेंसर का लाभ उठाना" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। आईआईटी कानपुर के अलावा आईआईटी दिल्ली सहित कई अन्य विशेषज्ञ भी भाग लेंगे।