दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा का सांसों पर खतरा बरकरार, देखिए अपने शहर का ताजा AQI

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल है। आज गुरुवार सुबह 14वें दिन भी एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं, दोपहर के समय एक्यूआई भले ही थोड़ा कम हुआ लेकिन, स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है।

वेबसाइट aqi.in के अनुसार, गुरुवार को दोपहर डेढ़ बजे के करीब दिल्ली का एक्यूआई 250 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि सुबह के समय एक्यूआई 600 से ज्यादा दर्ज किया गया था। 200 से ऊपर का एक्यूआई खराब श्रेणी में आता है।