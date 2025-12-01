Train Cancelled: आज से पैसेंजर ट्रेंने रद, 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी ये गाड़ियां

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कोहरे के चलते पैसेंजर ट्रेनों का संचालन सोमवार से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगा।तापमान गिरने और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होने पर रेलवे ने 54327/28 सीतापुर पैसेंजर, 54329/30 बालामऊ पैसेंजर, 54337/38 लखनऊ पैसेंजर और 64175/76 रोजा–बरेली पैसेंजर को निरस्त कर दिया है।

इसके अलावा 12209/10 गरीब रथ-कानपुर कांठगोदाम और 15903/04 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ साप्ताहिक ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। अवध आसाम एक्सप्रेस में भी बदलाव किया गया है। 15909 सोमवार को नहीं आएगी, जबकि 15910 बुधवार को शाहजहांपुर नहीं पहुंचेगी। इससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना होगा। निरस्तीकरण को लेकर सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता की ओर से पत्र जारी किया गया।

एबीएस प्रणाली का काम पूरा होने से ट्रेनों की गति में आया सुधार शाहजहांपुर। जंगबहादुरगंज–मैगलगंज–नेरी और हरौली–डासना–पिलखुआ रेलखंडों पर आटोमेटिक ब्लाक सिग्नलिंग (एबीएस) प्रणाली का कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन नए तंत्र के तहत शुरू हो गया है। इससे ट्रेनों की गति और क्षमता दोनों में सुधार दिखने लगा है। एबीएस के तहत सिग्नलों की संख्या बढ़ाकर दो सिग्नलों के बीच की दूरी महज एक किलोमीटर कर दी गई है, जिससे एक ट्रेन के गुजरते ही पीछे आने वाली ट्रेन को तुरंत सिग्नल मिल जाता है। इससे आउटर पर रुकावट कम होगी और दुर्घटनाओं का जोखिम भी घटेगा।