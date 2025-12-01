Language
    Train Cancelled: आज से पैसेंजर ट्रेंने रद, 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी ये गाड़ियां

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    शाहजहांपुर में कोहरे के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई पैसेंजर ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया है। सीतापुर, बालामऊ, लखनऊ और रोजा-बरेली पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। गरीब रथ और डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ साप्ताहिक ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। अवध आसाम एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी।

    शाहजहांपुर स्टेशन।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कोहरे के चलते पैसेंजर ट्रेनों का संचालन सोमवार से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगा।तापमान गिरने और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होने पर रेलवे ने 54327/28 सीतापुर पैसेंजर, 54329/30 बालामऊ पैसेंजर, 54337/38 लखनऊ पैसेंजर और 64175/76 रोजा–बरेली पैसेंजर को निरस्त कर दिया है।

    इसके अलावा 12209/10 गरीब रथ-कानपुर कांठगोदाम और 15903/04 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ साप्ताहिक ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। अवध आसाम एक्सप्रेस में भी बदलाव किया गया है। 15909 सोमवार को नहीं आएगी, जबकि 15910 बुधवार को शाहजहांपुर नहीं पहुंचेगी। इससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना होगा। निरस्तीकरण को लेकर सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता की ओर से पत्र जारी किया गया।

    एबीएस प्रणाली का काम पूरा होने से ट्रेनों की गति में आया सुधार

    शाहजहांपुर। जंगबहादुरगंज–मैगलगंज–नेरी और हरौली–डासना–पिलखुआ रेलखंडों पर आटोमेटिक ब्लाक सिग्नलिंग (एबीएस) प्रणाली का कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन नए तंत्र के तहत शुरू हो गया है। इससे ट्रेनों की गति और क्षमता दोनों में सुधार दिखने लगा है। एबीएस के तहत सिग्नलों की संख्या बढ़ाकर दो सिग्नलों के बीच की दूरी महज एक किलोमीटर कर दी गई है, जिससे एक ट्रेन के गुजरते ही पीछे आने वाली ट्रेन को तुरंत सिग्नल मिल जाता है। इससे आउटर पर रुकावट कम होगी और दुर्घटनाओं का जोखिम भी घटेगा।

    रेलवे की पुरानी प्रणाली में सिग्नलों की दूरी 10–12 किलोमीटर होने से ट्रेनों को देरी का सामना करना पड़ता था। अब गाजियाबाद–मुरादाबाद–बरेली–रोजा और रोजा–सीतापुर रेलखंड में एबीएस पर 1500 करोड़ रुपये की परियोजना चलाई जा रही है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि यह प्रणाली एक ही दिशा में अधिक ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में सक्षम है। जल्द ही बरेली–रोजा सेक्शन में भी एबीएस का काम शुरू होगा।