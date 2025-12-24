Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सेलिना जेटली के फौजी भाई को दी जाए कानूनी सहायता', दिल्ली HC का दूतावास को निर्देश

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:33 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलिना जेटली के भाई विक्रम जेटली, जो एक फौजी हैं, को कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय दूतावास को ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने अपने रिटायर्ड फौजी विक्रांत कुमार जेटली की संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में प्रभावी कानूनी मदद की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को याचिका पर सुनवाई करते हुए नए निर्देश जारी किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने भारतीय दूतावास से कहा कि वो विदेश में हिरासत में बंद सेलिना के भाई को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं। अदालत ने यूएई स्थित भारतीय दूतावास को सेलिना जेटली के भाई के लिए स्थानीय मान्यता प्राप्त वकीलों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी।

    दरअसल, सुनवाई के दौरान, सेलिना ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके भाई के लिए स्थानीय वकील या लॉ फर्म की उपलब्धता की व्यवस्था की जाए, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने भारतीय दूतावास को निर्देश दिए। इससे पहले, अदालत ने विदेश मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच बातचीत की सुविधा देने का निर्देश दिया था, जिन्हें एक साल से ज्यादा वक्त से यूएई में हिरासत में लिया गया है।

    मालूम हो कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि भारतीय दूतावास विक्रांत के लिए स्थानीय वकीलों की सूची तैयार करे, जिसकी फीस उनके परिवार द्वारा वहन की जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई वकील या लॉ फर्म पेशेवर शुल्क माफ करने को तैयार है, तो यह भी जेटली को बताया जाना चाहिए, ताकि वह सोच-समझकर फैसला ले सकें।

    सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके भाई को बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के हिरासत में रखा गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो विक्रांत की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया के बारे में परिवार को नियमित अपडेट प्रदान करे।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- UAE की जेल में कैद इस एक्ट्रेस का 'मेजर' भाई, सरकार से की अपील, बोलीं- 'हर गुजरते सेकंड में इतना डर...'

    यह भी पढ़ें- UAE में क्यों नजरबंद हैं Celina Jaitly के भाई?  कहा- 'मैं इस वक्त एक सोल्जर की बहन हूं'

    यह भी पढ़ें- फौजी भाई के लिए Celina Jaitly ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, एक साल से UAE जेल में है बंद

    यह भी पढ़ें- अभिनेत्री Celina Jaitly ने दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया, UAE में गिरफ्तार भाई की मदद के लिए लगाई गुहार


     