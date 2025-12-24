'सेलिना जेटली के फौजी भाई को दी जाए कानूनी सहायता', दिल्ली HC का दूतावास को निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने अपने रिटायर्ड फौजी विक्रांत कुमार जेटली की संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में प्रभावी कानूनी मदद की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को याचिका पर सुनवाई करते हुए नए निर्देश जारी किए।

अदालत ने भारतीय दूतावास से कहा कि वो विदेश में हिरासत में बंद सेलिना के भाई को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं। अदालत ने यूएई स्थित भारतीय दूतावास को सेलिना जेटली के भाई के लिए स्थानीय मान्यता प्राप्त वकीलों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी।

दरअसल, सुनवाई के दौरान, सेलिना ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके भाई के लिए स्थानीय वकील या लॉ फर्म की उपलब्धता की व्यवस्था की जाए, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने भारतीय दूतावास को निर्देश दिए। इससे पहले, अदालत ने विदेश मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच बातचीत की सुविधा देने का निर्देश दिया था, जिन्हें एक साल से ज्यादा वक्त से यूएई में हिरासत में लिया गया है।

मालूम हो कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि भारतीय दूतावास विक्रांत के लिए स्थानीय वकीलों की सूची तैयार करे, जिसकी फीस उनके परिवार द्वारा वहन की जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई वकील या लॉ फर्म पेशेवर शुल्क माफ करने को तैयार है, तो यह भी जेटली को बताया जाना चाहिए, ताकि वह सोच-समझकर फैसला ले सकें।