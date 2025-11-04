Language
    फौजी भाई के लिए Celina Jaitly ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, एक साल से UAE जेल में है बंद

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:39 AM (IST)

    Celina Jaitly Brother Case: नो एंट्री फिल्म एक्ट्रेस सेलिना जेटली का नाम इस वक्त उनके रिटायर्ड फौजी भाई विक्रांत कुमार जेटली को लेकर चर्चा में बना हुआ है। पिछले एक साल से सेलिना के भाई यूएई (UAE) की जेल में बंद है। इस मामले को लेकर अभिनेत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

    सेलिना जेटली और उनके भाई विंक्रात (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक समय पर सिनेमा जगत में सनसनी मचाने वाली अभिनेत्री सेलिना जेटली (Celina Jaitly) को भला कौन भूल सकता है। जानशीन और नो एंट्री जैसी मूवीज से फैंस के दिलों को जीतने वालीं सेलिना अपनी निजी जिंदगी को लेकर आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। फिलहाल अपने रिटायर्ड फौजी भाई विक्रांत कुमार जेटली (Celina Jaitly Brother Case) को लेकर वह सुर्खियां बटोर रही हैं। 

    पिछले एक साल से सेलिना जेटली के भाई संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जेल में बंद है। इस मामले को लेकर अब एक्ट्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने भाई के लिए मदद की गुहार लगाई है। 

    कोर्ट में मामले को लेकर हुई सुनवाई

    दरअसल अपने भाई और इंडियन आर्मी के पूर्व मेजर रहे विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई के लिए सेलिना जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सोमवार को इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। सेलिना का मानना है कि उनके भाई को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है।

    उनका मानना है कि इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से राजनयिक और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही सेलिना ने ये भी बताया है कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसके इलाज की सुविधा भी कराई जा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है-

    विदेश मंत्रालय इस मामले को लेकर विक्रांत जेटली को पूरी सहायता प्रदान करे। इसके साथ ही मामले की ताजा स्थिति रिपोर्ट और उनकी हेल्थ रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि इस केस को लेकर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। इसके अलावा जेटली की पत्नी, बहन और परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाए। 

    क्यों जेल में बंद हैं सेलिना जेटली के भाई

    सेना से रिटायर्ड होने के बाद सेलिना जेटली के भाई विक्रांत कुमार जेटली अपनी पत्नी संग साल 2016 में यूएई में शिफ्ट हो गए थे। वहां वह एक कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी कर रहे थे। बीते साल 2024 जब वह अपनी वाइफ संग एक मॉल में घूमने गए तभी यूएई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सेलिना के भाई पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कानून को तोड़ा है। मालूम हो कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को की जाएगी। 

