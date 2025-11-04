फौजी भाई के लिए Celina Jaitly ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, एक साल से UAE जेल में है बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक समय पर सिनेमा जगत में सनसनी मचाने वाली अभिनेत्री सेलिना जेटली (Celina Jaitly) को भला कौन भूल सकता है। जानशीन और नो एंट्री जैसी मूवीज से फैंस के दिलों को जीतने वालीं सेलिना अपनी निजी जिंदगी को लेकर आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। फिलहाल अपने रिटायर्ड फौजी भाई विक्रांत कुमार जेटली (Celina Jaitly Brother Case) को लेकर वह सुर्खियां बटोर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले एक साल से सेलिना जेटली के भाई संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जेल में बंद है। इस मामले को लेकर अब एक्ट्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने भाई के लिए मदद की गुहार लगाई है।

कोर्ट में मामले को लेकर हुई सुनवाई दरअसल अपने भाई और इंडियन आर्मी के पूर्व मेजर रहे विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई के लिए सेलिना जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सोमवार को इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। सेलिना का मानना है कि उनके भाई को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है।

उनका मानना है कि इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से राजनयिक और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही सेलिना ने ये भी बताया है कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसके इलाज की सुविधा भी कराई जा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है-