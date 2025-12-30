कोहरे ने रोकी उड़ानों की रफ्तार, 118 फ्लाइट्स कैंसिल और 16 को किया डायवर्ट; IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यायायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एअरपोर्ट पर सुबह से अभी तक 60 आने वाली फ्लाइट्स, 58 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल और 16 के रास्ते बदलने की खबर है।

