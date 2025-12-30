Language
    कोहरे ने रोकी उड़ानों की रफ्तार, 118 फ्लाइट्स कैंसिल और 16 को किया डायवर्ट; IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 118 उड़ानें रद कर दी गईं और 16 को डायवर्ट किया गया। ना ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे के कारण दिल्ली एअरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एएनआई

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यायायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एअरपोर्ट पर सुबह से अभी तक 60 आने वाली फ्लाइट्स, 58 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल और 16 के रास्ते बदलने की खबर है।

    इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि शहर में पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट ऑपरेशन आसानी से चल रहे हैं।

    एयरपोर्ट ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि यात्रियों की मदद करने और जरूरी सपोर्ट देने के लिए सभी टर्मिनल पर ऑन-ग्राउंड अधिकारी मौजूद हैं।

    उधर, सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लाइट्स का स्टेटस पहले से चेक करें, अपनी एअरलाइन के संपर्क में रहें और यात्रा के लिए ज्यादा समय दें।

    एयरलाइंस को यात्री सुविधा के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समय पर फ्लाइट्स की जानकारी, देर से आने वाले यात्रियों के लिए खाना, कैंसलेशन होने पर रीबुकिंग या रिफंड, समय पर चेक-इन के बाद बोर्डिंग से मना न करना, बैगेज की सुविधा और शिकायत का तुरंत समाधान शामिल है।

    सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है, और स्थिति पर करीब से नजर रखा जा रहा है।

