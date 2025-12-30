कोहरे ने रोकी उड़ानों की रफ्तार, 118 फ्लाइट्स कैंसिल और 16 को किया डायवर्ट; IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 118 उड़ानें रद कर दी गईं और 16 को डायवर्ट किया गया। ना ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यायायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एअरपोर्ट पर सुबह से अभी तक 60 आने वाली फ्लाइट्स, 58 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल और 16 के रास्ते बदलने की खबर है।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि शहर में पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी में सुधार के बाद फ्लाइट ऑपरेशन आसानी से चल रहे हैं।
एयरपोर्ट ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि यात्रियों की मदद करने और जरूरी सपोर्ट देने के लिए सभी टर्मिनल पर ऑन-ग्राउंड अधिकारी मौजूद हैं।
उधर, सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लाइट्स का स्टेटस पहले से चेक करें, अपनी एअरलाइन के संपर्क में रहें और यात्रा के लिए ज्यादा समय दें।
यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में एक्शन, एअर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार
एयरलाइंस को यात्री सुविधा के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समय पर फ्लाइट्स की जानकारी, देर से आने वाले यात्रियों के लिए खाना, कैंसलेशन होने पर रीबुकिंग या रिफंड, समय पर चेक-इन के बाद बोर्डिंग से मना न करना, बैगेज की सुविधा और शिकायत का तुरंत समाधान शामिल है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक, नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद; IMD का ऑरेंज अलर्ट
सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है, और स्थिति पर करीब से नजर रखा जा रहा है।
यह भी पढ़ें- घने कोहरे ने ट्रेनों की स्पीड पर लगाया ब्रेक, आज फिर 65 से अधिक ट्रेनें 10 घंटे तक लेट; देखें पूरी लिस्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।