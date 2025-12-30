दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक, नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद; IMD का ऑरेंज अलर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर मंगलवार को भी प्रदूषण और घने कोहरे की गिरफ्त में रहा। पूरे शहर पर सुबह से ही धुंध की मोटी चादर छाई रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 388 दर्ज किया गया, जो Very Poor श्रेणी में आता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि मंगलवार और 31 दिसंबर तक मध्यम से घना कोहरा बना रहेगा। वहीं, नववर्ष के दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है।
दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI (सुबह 7 बजे)
|क्रम
|स्थान
|AQI
|कैटेगरी
|1
|आनंद विहार
|451
|गंभीर
|2
|जहांगीरपुरी
|451
|गंभीर
|3
|वजीरपुर
|449
|गंभीर
|4
|रोहिणी
|446
|गंभीर
|5
|अशोक विहार
|433
|गंभीर
|6
|चांदनी चौक
|432
|गंभीर
|7
|पंजाबी बाग
|426
|गंभीर
|8
|सोनिया विहार
|421
|गंभीर
|9
|द्वारका सेक्टर-8
|415
|गंभीर
|10
|DTU
|411
|गंभीर
|11
|सिरिफोर्ट
|410
|गंभीर
|12
|नॉर्थ कैंपस (DU)
|408
|गंभीर
|13
|ITO
|402
|गंभीर
|14
|नेहरू नगर
|402
|गंभीर
|15
|शादिपुर
|401
|गंभीर
|16
|जेएन स्टेडियम
|400
|बहुत खराब
|17
|मेजर ध्यानचंद स्टेडियम
|394
|बहुत खराब
|18
|आर.के. पुरम
|390
|बहुत खराब
|19
|पूसा (DPCC)
|388
|बहुत खराब
|20
|नरेला
|387
|बहुत खराब
|21
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|383
|बहुत खराब
|22
|ओखला फेज-2
|380
|बहुत खराब
|23
|अलीपुर
|379
|बहुत खराब
|24
|मंदिर मार्ग
|375
|बहुत खराब
|25
|IGI एयरपोर्ट T3
|330
|बहुत खराब
|26
|CRRI मथुरा रोड
|328
|बहुत खराब
|27
|नजफगढ़
|320
|बहुत खराब
|28
|आया नगर
|300
|खराब
|29
|NSIT द्वारका
|265
|खराब
कोहरा और प्रदूषण की दोहरी मार
मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी हवाओं की कमी और नमी की अधिकता के चलते दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका सीधा असर सड़क और हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है।
दिल्ली-एनसीआर में साल 2025 की विदाई इस बार घने कोहरे और जहरीली हवा के साथ हो रही है, जबकि नए साल पर होने वाली हल्की बारिश ही फिलहाल एकमात्र राहत की उम्मीद बनी हुई है।
