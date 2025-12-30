Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक, नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद; IMD का ऑरेंज अलर्ट

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर मंगलवार को भी प्रदूषण और घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-सहारनपुर एक्सप्रेसवे पलक खजूरी के पास कोहरे के बीच से गुजरते वाहन चालक। फोटो: विपिन कुमार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर मंगलवार को भी प्रदूषण और घने कोहरे की गिरफ्त में रहा। पूरे शहर पर सुबह से ही धुंध की मोटी चादर छाई रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 388 दर्ज किया गया, जो Very Poor श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि मंगलवार और 31 दिसंबर तक मध्यम से घना कोहरा बना रहेगा। वहीं, नववर्ष के दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है।

    दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI (सुबह 7 बजे)

    क्रम स्थान AQI कैटेगरी
    1 आनंद विहार 451 गंभीर
    2 जहांगीरपुरी 451 गंभीर
    3 वजीरपुर 449 गंभीर
    4 रोहिणी 446 गंभीर
    5 अशोक विहार 433 गंभीर
    6 चांदनी चौक 432 गंभीर
    7 पंजाबी बाग 426 गंभीर
    8 सोनिया विहार 421 गंभीर
    9 द्वारका सेक्टर-8 415 गंभीर
    10 DTU 411 गंभीर
    11 सिरिफोर्ट 410 गंभीर
    12 नॉर्थ कैंपस (DU) 408 गंभीर
    13 ITO 402 गंभीर
    14 नेहरू नगर 402 गंभीर
    15 शादिपुर 401 गंभीर
    16 जेएन स्टेडियम 400 बहुत खराब
    17 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 394 बहुत खराब
    18 आर.के. पुरम 390 बहुत खराब
    19 पूसा (DPCC) 388 बहुत खराब
    20 नरेला 387 बहुत खराब
    21 बुराड़ी क्रॉसिंग 383 बहुत खराब
    22 ओखला फेज-2 380 बहुत खराब
    23 अलीपुर 379 बहुत खराब
    24 मंदिर मार्ग 375 बहुत खराब
    25 IGI एयरपोर्ट T3 330 बहुत खराब
    26 CRRI मथुरा रोड 328 बहुत खराब
    27 नजफगढ़ 320 बहुत खराब
    28 आया नगर 300 खराब
    29 NSIT द्वारका 265 खराब

    कोहरा और प्रदूषण की दोहरी मार

    मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी हवाओं की कमी और नमी की अधिकता के चलते दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका सीधा असर सड़क और हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है।

    दिल्ली-एनसीआर में साल 2025 की विदाई इस बार घने कोहरे और जहरीली हवा के साथ हो रही है, जबकि नए साल पर होने वाली हल्की बारिश ही फिलहाल एकमात्र राहत की उम्मीद बनी हुई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में एक्शन, एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार