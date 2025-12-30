दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक, नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद; IMD का ऑरेंज अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर मंगलवार को भी प्रदूषण और घने कोहरे की गिरफ्त में रहा। पूरे शहर पर सुबह से ही धुंध की मोटी चादर छाई रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 388 दर्ज किया गया, जो Very Poor श्रेणी में आता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि मंगलवार और 31 दिसंबर तक मध्यम से घना कोहरा बना रहेगा। वहीं, नववर्ष के दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है।