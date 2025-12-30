Language
    दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में एक्शन, एअर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:49 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल को एक यात्री पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना 19 दिसंबर को इंदिरा गांध

    Hero Image

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटेल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल को यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर हुई थी, जिसके बाद पीड़ित यात्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

    पीड़ित अंकित दीवान के अनुसार, वह अपनी सात साल की बेटी और चार महीने के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे। सुरक्षा जांच क्षेत्र के बाहर लाइन को लेकर उनकी कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने उनसे बहस के बाद हमला कर दिया।

    मेडिकल जांच में दीवान की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी घटना उनकी बेटी के सामने हुई, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं।

    शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद गवाहों के बयान एकत्र किए। प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस घटना ने एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और वरिष्ठ विमानन कर्मियों के आचरण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

