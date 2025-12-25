दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी पायलट से की पूछताछ, पूरे विवाद की कड़ियां जोड़ रही टीमें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआई) के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल और एक यात्री के बीच हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी पायलट, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को नोटिस देकर उनसे पूछताछ की। उनके जवाबों को पुलिस शिकायतकर्ता यात्री अंकित दीवान के बयान के आधार पर घटना के साक्ष्यों का मिलान किया ।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि 19 दिसंबर को हुए इस पूरे विवाद की कड़ियां जोड़ी जा सकें। पीड़ित अंकित दीवान की ईमेल शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद, पुलिस अब यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि विवाद की शुरुआत किसने की। इसके लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, आरोपित और शिकायतकर्ता के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ कर साक्ष्य इकट्ठा करने में लगी है।

इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार और धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पायलट ने कथित तौर पर यात्री के चेहरे पर मुक्का मार दिया था, जिससे अंकित की नाक की हड्डी टूट गई थी। मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया था।