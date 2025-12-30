घने कोहरे ने ट्रेनों की स्पीड पर लगाया ब्रेक, आज फिर 65 से अधिक ट्रेनें 10 घंटे तक लेट; देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार सुबह भी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। सोमवार रात से ही कोहरा छाने लगा था और यह सुबह भी जारी है। सोमवार सुबह की तुलना में मंगलवार सुबह दृश्यता में कुछ सुधार है, लेकिन परेशानी बरकरार है। सुबह साढ़े आठ बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे पर दृश्यता 250 मीटर और सफदरजंग में 100 मीटर रही। सोमवार सुबह दृश्यता मात्र 50 मीटर थी।

वहीं, कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। उड़ानें और ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। दिल्ली आने वाली 65 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 10 घंटे के विलंब से चल रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।