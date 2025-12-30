Language
    घने कोहरे ने ट्रेनों की स्पीड पर लगाया ब्रेक, आज फिर 65 से अधिक ट्रेनें 10 घंटे तक लेट; देखें पूरी लिस्ट

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    मंगलवार सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। 65 से अधिक ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं, जबकि उड़ानें भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में घना कोहरा होने के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार सुबह भी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। सोमवार रात से ही कोहरा छाने लगा था और यह सुबह भी जारी है।

    सोमवार सुबह की तुलना में मंगलवार सुबह दृश्यता में कुछ सुधार है, लेकिन परेशानी बरकरार है। सुबह साढ़े आठ बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे पर दृश्यता 250 मीटर और सफदरजंग में 100 मीटर रही। सोमवार सुबह दृश्यता मात्र 50 मीटर थी।

    वहीं, कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। उड़ानें और ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। दिल्ली आने वाली 65 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 10 घंटे के विलंब से चल रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।

    मंगलवार सुबह दिल्ली में प्रदूषण गंभीर से कम होकर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 401 यानी गंभीर श्रेणी में था। मंगलवार सुबह यह 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ।

    दिल्ली से देरी से रवाना होने वाली प्रमुख ट्रेनें

    ट्रेन का नाम विलंब
    नई दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस सवा सात घंटे
    नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस पौने सात घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 5.50 घंटे
    नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 5.25 घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष पांच घंटे
    नई दिल्ली-लोहियां खास सरबत दा भला एक्सप्रेस पांच घंटे
    नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस सवा दो घंटे
    आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 5.05 घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटा
    पुरानी दिल्ली-जैसलमेर रुनिचा एक्सप्रेस एक घंटा