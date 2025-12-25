Language
    DU में PG एडमिशन के लिए नियमों में बदलाव, 2026 से सभी दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए CUET-PG अनिवार्य

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से पीजी प्रवेश नियमों में बदलाव किया है। दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी-पीजी अनिवार्य होगा।

    Hero Image



    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026 से स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से काॅमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट–पोस्टग्रेजुएट (सीयूईटी-पीजी) के अंकों के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा।

    डीयू के सभी विभागों, काॅलेजों और नाॅन-काॅलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम को लेकर भी सख्ती की गई है। यह कार्यक्रम अब केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।

    अन्य विश्वविद्यालयों या बाहरी राज्यों से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को इस एक वर्षीय पीजी विकल्प का लाभ नहीं मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीयूईटी-पीजी 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    इच्छुक अभ्यर्थी 14 जनवरी तक exams.nta.nic.in/cuet-pg पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह 157 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में आयोजित की जाएगी।

    पिछले वर्ष सीयूईटी-पीजी में छह लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, जिनमें करीब 70 हजार उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक थे। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाकर 292 कर दी गई है, जबकि पाठ्यक्रम वरीयता की सीमा दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है।

    सीयूईटी-पीजी परिणाम आने के बाद डीयू अपनी कामन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के माध्यम से अंतिम सीट आवंटन करेगा। विस्तृत सूचना बुलेटिन, कट-ऑफ, काउंसलिंग कार्यक्रम और स्पाट राउंड से जुड़ी जानकारी समय-समय पर डीयू और एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

