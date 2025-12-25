दिल्ली में कहां-कहां खुलीं अटल कैंटीन, कब से कब तक मिलेगा 5 रुपये में खाना; लोकेशन-टाइमिंग की पूरी डिटेल यहां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के 45 स्थानों पर इन अन्न कैंटीनों का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक थाली उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के शुभारंभ के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं एक अटल कैंटीन में पहुंचकर भोजन किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ से योजना की कार्यप्रणाली और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी ली।

अटल कैंटीन में क्या मिलेगा? सिर्फ 5 रुपये में 600 ग्राम भोजन थाली में शामिल: 4 रोटियां

दाल

एक सब्जी

चावल

अचार एक समय में 500 लोगों को भोजन कराने की क्षमता। पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना। फिलहाल 45 कैंटीन शुरू, बाकी जल्द खुलेंगी। भोजन का समय दोपहर का भोजन: 12 बजे से 3 बजे तक

रात का भोजन: शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक (कुछ कैंटीनों में सुबह 11 से 4 बजे और शाम 6:30 से 9:30 बजे तक भी भोजन उपलब्ध)