दिल्ली में कहां-कहां खुलीं अटल कैंटीन, कब से कब तक मिलेगा 5 रुपये में खाना; लोकेशन-टाइमिंग की पूरी डिटेल यहां
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के 45 स्थानों पर इन अन्न कैंटीनों का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक थाली उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के शुभारंभ के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं एक अटल कैंटीन में पहुंचकर भोजन किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ से योजना की कार्यप्रणाली और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी ली।
अटल कैंटीन में क्या मिलेगा?
सिर्फ 5 रुपये में 600 ग्राम भोजन
थाली में शामिल:
- 4 रोटियां
- दाल
- एक सब्जी
- चावल
- अचार
- एक समय में 500 लोगों को भोजन कराने की क्षमता।
- पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना।
- फिलहाल 45 कैंटीन शुरू, बाकी जल्द खुलेंगी।
भोजन का समय
- दोपहर का भोजन: 12 बजे से 3 बजे तक
- रात का भोजन: शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक
(कुछ कैंटीनों में सुबह 11 से 4 बजे और शाम 6:30 से 9:30 बजे तक भी भोजन उपलब्ध)
टोकन व्यवस्था
- टोकन लेने से पहले फोटो खींची जाएगी और नाम दर्ज किया जाएगा।
- एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक टोकन।
- दूसरा टोकन तीन घंटे बाद ही मिलेगा।
दिल्ली में कहां-कहां खुली हैं अटल कैंटीन (प्रमुख स्थान)
- नरेला (सेक्टर A-6, होलांबी कलां)
- बवाना (शाहबाद दौलतपुर, एसआरएस बवाना)
- आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर
- तिमारपुर, शकूरबस्ती, मंगोलपुरी
- राजौरी गार्डन, मादीपुर, शकूरपुर
- मोती नगर, राजिंदर नगर
- विकासपुरी, मटियाला, द्वारका
- नजफगढ़, पालम
- महरौली, आरके पुरम
- छतरपुर (शांति कैंप, भाटी माइंस)
अटल कैंटीन योजना का मकसद शहरी गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को सस्ता, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी भूखा न रहे।
