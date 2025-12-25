Language
    दिल्ली के इन दो इलाकों में भी खुली अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, मेन्यू जीत लेगा दिल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और शाहबाद डेरी में अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ। मंगोलपुरी में एन ब्लाक और जी ब्लाक में अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान ने किया।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और शाहबाद डेरी में बृहस्पतिवार को अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ।

    मंगोलपुरी में एन ब्लाक और जी ब्लाक में अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को सस्ती, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन सुविधा समर्पित की गई।

    अटल विचारधारा से प्रेरित यह पहल मेहनतकश नागरिकों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी।
    उधर, शाहबाद डेरी में सी-ब्लाक में मंत्री रविंद्र इंद्राज ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया।

    इस कैंटीन में पांच रुपये में खाना मिलेगा। यहां में हर रोज 1000 लोगों को भोजन मिलेगा। थाली में रोटी, दाल, सब्जी, अचार और चावल मिलेगा।

