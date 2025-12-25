दिल्ली के इन दो इलाकों में भी खुली अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, मेन्यू जीत लेगा दिल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और शाहबाद डेरी में बृहस्पतिवार को अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ।

मंगोलपुरी में एन ब्लाक और जी ब्लाक में अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को सस्ती, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन सुविधा समर्पित की गई।

अटल विचारधारा से प्रेरित यह पहल मेहनतकश नागरिकों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी।

उधर, शाहबाद डेरी में सी-ब्लाक में मंत्री रविंद्र इंद्राज ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया।

यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और CM रेखा गुप्ता ने किया अटल कैंटीन का लोकार्पण, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

इस कैंटीन में पांच रुपये में खाना मिलेगा। यहां में हर रोज 1000 लोगों को भोजन मिलेगा। थाली में रोटी, दाल, सब्जी, अचार और चावल मिलेगा।