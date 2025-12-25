केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और CM रेखा गुप्ता ने किया अटल कैंटीन का लोकार्पण, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार गरीबों को सिर्फ पांच रुपये में भरपेट भोजन खिलाएगी। प्रत्येक थाली की लागत 30 रुपये है, जिसमें से 25 रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी, वहीं लाभार्थी के पांच रुपये देना होगा।

इसके लिए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में एक साथ 100 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की है। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की।