दिल्ली Airport पर मारपीट के मामले में नया मोड, एयर इंडिया एक्सप्रेस के Pilot ने पैसेंजर पर दर्ज कराई FIR
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर हुई हिंसक झड़प अब कानूनी दांव-पेंच में उलझती नजर आ रही है।
स्पाइसजेट के यात्री अंकित देवन की ओर से एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट विरेंद्र सेजवाल पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पायलट ने भी यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
पायलट विरेंद्र सेजवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि विवाद की शुरुआत यात्री द्वारा उकसाने और गाली-गलौज से हुई थी। उनके मुताबिक, पहले यात्री ने अपशब्दों का प्रयोग किया और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा।
गौरतलब है कि यह घटना 21 दिसंबर की है, जब टर्मिनल-1 पर स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों के यात्रियों के बीच बोर्डिंग और ग्राउंड हैंडलिंग को लेकर कहासुनी हो गई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, भीड़ और अव्यवस्था के बीच दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई और कुछ ही देर में झड़प में बदल गई।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट परिसर के भीतर यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच धक्का-मुक्की और तनावपूर्ण माहौल देखा गया। इसके बाद स्पाइसजेट यात्री अंकित देवन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट विरेंद्र सेजवाल के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।
अब पायलट की ओर से क्रॉस एफआईआर कराई गई है। दिल्ली पुलिस दोनों शिकायतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि विवाद की असली शुरुआत किसने की थी।
फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
