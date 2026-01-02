Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली-NCR के लोगों को पॉल्यूशन और ठंड से राहत नहीं, AQI 'बहुत खराब'; स्मॉग ने बढ़ाई मुश्किलें

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:19 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में नए साल के शुरूआती दिनों में भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है, साल के पहले दिन औसत Delhi AQI 380 दर्ज किया गया। प्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ठंड में धुंध के बीच बैरिकेड के पीछे एक सुरक्षा कर्मी खड़ा है। (फोटो सौजन्य-ANI)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution दिल्ली-एनसाआर की हवा में जहर लगातार बरकरार है। वर्ष के पहले दिन भी दिल्ली और आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बहुत खराब श्रेणी में रहा। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 380 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 26 स्टेशन बहुत खराब और 11 गंभीर श्रेणी में थे। आनंद विहार में सबसे अधिक प्रदूषण रहा। वहां एक्यूआई 423 यानी गंभीर श्रेणी में रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही नव वर्ष के पहले दिन भी कड़ाके की ठंड रही। बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक था।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 12 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान, सख्ती से कराया जा रहा बीएस-VI नियमों का पालन

    सुबह कई स्थानों पर कोहरा और दिन में बादल छाया रहा। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की वर्षा भी हुई। शुक्रवार को कई स्थानों पर मध्यम श्रेणी से लेकर बहुत गहरा कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी सामान्य से काफी कम हो गई जिससे गाड़ियां रेंगती दिखी।

    आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने दो से पांच जनवरी के बीच अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर की स्थिति रहने का पूर्वानुमान है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में चार दिन तक चलेगी शीत लहर और हवा रहेगी 'बहुत खराब', घने कोहरे को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट

     

     

    image

    इंडिया गेट के पास एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। (फोटो सौजन्य-PTI)

    आने वाले दिनों में भी प्रदूषण की मार से राहत मिने के आसार नहीं दिख रहे हैं, चार जनवरी तक हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार परिवहन से 11 प्रतिशत, उद्योग और निर्माण से 1.3 प्रतिशत, सड़क धूल से 0.7 प्रतिशत और आवासीय स्रोतों से 2.9 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। वहीं, दिल्ली के प्रदूषण में बुलंदशहर की 9.8 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर की 6.6 प्रतिशत और फरीदाबाद की 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में दूसरे शहरों से आता है पीएम-2.5 का 65% हिस्सा, प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार

    दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर प्रदूषण की मोटी चादर में लिपटी रही। नए साल के दूसरे दिन भी हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ और कई प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया।

    सबसे खराब हालत द्वारका का रहा, जहां AQI 307 तक पहुंच गया। इसके बाद वसुंधरा में 275, मुंडका में 222, श्रीनिवासपुरी में 180, सिरी फोर्ट में 171, चांदनी चौक और जहांगीरपुरी में 170-170, आनंद विहार में 168, नोएडा सेक्टर-116 में 160 तथा गुरुग्राम के टेरी ग्राम में 156 AQI दर्ज हुआ।

    दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों में AQI (शुक्रवार सुबह)

    इलाका AQI
    द्वारका 307
    वसुंधरा 275
    मुंडका 222
    श्रीनिवासपुरी 180
    सिरी फोर्ट 171
    चांदनी चौक 170
    जहांगीरपुरी 170
    आनंद विहार 168
    नोएडा, सेक्टर-116 160
    टेरी ग्राम, गुरुग्राम 156

    सोर्स - https://aqicn.org/

    इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली-एनसीआर के कई प्रमुख इलाकों का हाल भी अच्छा नहीं रहा, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।