दिल्ली-NCR के लोगों को पॉल्यूशन और ठंड से राहत नहीं, AQI 'बहुत खराब'; स्मॉग ने बढ़ाई मुश्किलें

सुबह कई स्थानों पर कोहरा और दिन में बादल छाया रहा। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की वर्षा भी हुई। शुक्रवार को कई स्थानों पर मध्यम श्रेणी से लेकर बहुत गहरा कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी सामान्य से काफी कम हो गई जिससे गाड़ियां रेंगती दिखी।

आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने दो से पांच जनवरी के बीच अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर की स्थिति रहने का पूर्वानुमान है।