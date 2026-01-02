Language
    दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 12 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान, सख्ती से कराया जा रहा बीएस-VI नियमों का पालन 

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:34 AM (IST)

    दिल्ली सरकार का दावा है कि 2025 में दिल्ली की हवा 2020 के बाद सबसे साफ रही है। पर्यावरण मंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम ...और पढ़ें

    चिराग दिल्ली से कालकाजी मंदिर आने वाले मार्ग पर लगा जाम। फोटो- विपिन शर्मा

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2025 में दिल्ली की हवा वर्ष 2020 के बाद सबसे साफ रही है। दिल्ली सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना महमारी वाले वर्ष 2020 को छोड़ दें तो 2018 के वर्ष 2025 में सबसे कम प्रदूषण रहा।

    उन्होंने कहा, "सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम शुरू कर दिए थे। धूल नियंत्रण, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण रोकने और कचरा प्रबंधन पर एक साथ काम किया गया। धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर मशीनों से सफाई बढ़ाई गई, 405 एंटी-स्मॉग गन लगाई गई। व्यस्त इलाकों में पानी का छिड़काव हुआ और निर्माण स्थलों पर कठोर नियम लागू किए गए। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।"

    वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं तो ईंधन नहीं’ नीति लागू की गई। पिछले 24 घंटे में 12,364 और 1 अक्टूबर 2025 से अब तक 12 लाख वाहनों के चालान काटे गए। बीएस-VI नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

    इसके उल्लंघन करने वाले 176 वाहनों के चालान काटे गए। खुले में मलबा ढोने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया गया। नियम तोड़ने वाले औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कचरा प्रबंधन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। आने वाले समय और मजबूत कदम उठाए जाएंगे।

