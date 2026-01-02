दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 12 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान, सख्ती से कराया जा रहा बीएस-VI नियमों का पालन 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2025 में दिल्ली की हवा वर्ष 2020 के बाद सबसे साफ रही है। दिल्ली सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना महमारी वाले वर्ष 2020 को छोड़ दें तो 2018 के वर्ष 2025 में सबसे कम प्रदूषण रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा, "सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम शुरू कर दिए थे। धूल नियंत्रण, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण रोकने और कचरा प्रबंधन पर एक साथ काम किया गया। धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर मशीनों से सफाई बढ़ाई गई, 405 एंटी-स्मॉग गन लगाई गई। व्यस्त इलाकों में पानी का छिड़काव हुआ और निर्माण स्थलों पर कठोर नियम लागू किए गए। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।"

वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं तो ईंधन नहीं’ नीति लागू की गई। पिछले 24 घंटे में 12,364 और 1 अक्टूबर 2025 से अब तक 12 लाख वाहनों के चालान काटे गए। बीएस-VI नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।