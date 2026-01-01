Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में चार दिन तक चलेगी शीत लहर और हवा रहेगी 'बहुत खराब', घने कोहरे को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:41 PM (IST)

    दिल्ली में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता के साथ हुई। मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ...और पढ़ें

    Hero Image

    नव वर्ष के पहले दिन भी कड़ाके की ठंड रही। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नव वर्ष के पहले दिन भी कड़ाके की ठंड रही। बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह कई स्थानों पर कोहरा और दिन में बादल छाया रहा। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की वर्षा भी हुई। शुक्रवार को कई स्थानों पर मध्यम श्रेणी से लेकर बहुत गहरा कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है।

    आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने दो से पांच जनवरी के बीच अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर की स्थिति रहने का पूर्वानुमान है।

    01del_42_01012026_137

    शीत लहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाए। दिल्ली में कई जगहों पर 6 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

    बृहस्पतिवार को कई इलाकों में दृश्यता काफी कम रही। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बुधवार रात 9.30 बजे से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई, जो सुबह 8.30 बजे तक 600 मीटर हो गई। दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 14.8 से 17.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

    सफदरजंग में 17.3, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 15.9, लोधी रोड में 15.8, रिज में 16.6 और आयानगर में सबसे कम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान क्षेत्र में 9 से 10.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सफदरजंग में 10.6, पालम में 9, लोधी रोड में 10, रिज में 9.9 और आयानगर में 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह सापेक्ष आर्द्रता 97 प्रतिशत और शाम को 87 प्रतिशत दर्ज की गई।

    01del_38_01012026_137

    चार जनवरी तक दिल्ली की हवा रहेगी बहुत खराब 

    वर्ष के पहले दिन भी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बहुत खराब श्रेणी में रहा। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 380 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 26 स्टेशन बहुत खराब और 11 गंभीर श्रेणी में थे। आनंद विहार में सबसे अधिक प्रदूषण रहा। वहां एक्यूआई 423 यानी गंभीर श्रेणी में रहा।

    चार जनवरी तक हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार परिवहन से 11 प्रतिशत, उद्योग और निर्माण से 1.3 प्रतिशत, सड़क धूल से 0.7 प्रतिशत और आवासीय स्रोतों से 2.9 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। वहीं, दिल्ली के प्रदूषण में बुलंदशहर की 9.8 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर की 6.6 प्रतिशत और फरीदाबाद की 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में दूसरे शहरों से आता है पीएम-2.5 का 65% हिस्सा, प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार