कड़ाके की ठंड से ठिठुरा दिल्ली-एनसीआर, AQI की स्थिती भी 'बहुत खराब'; कब मिलेगी राहत?
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गति कम होने से प्रदूषण 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है, रविवार को औसत AQI 307 दर्ज किया गया। सोमवार सुबह भी स्थिति गंभीर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवा की गति कम होने के चलते सिर्फ दो दिन की राहत के बाद रविवार को Delhi-NCR Pollution फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। रविवार को औसत एक्यूआई 307 दर्ज किया गया, सोमवार सुबह भी हवा में जहर बरकरार है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली के एक्यूआई में लगभग 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ठंड में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।
सोमवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्थिती ठीक नहीं रही जहां कई निगरानी स्टेशनों पर AQI का स्तर बहुत खराब बना रहा।
भीषण ठंड से ठिठुरे लोग
सर्द और गलन वाले मौसम के बीच इस सप्ताह दिल्ली के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। कभी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कुछ कमी दर्ज की जाएगी तो कभी थोड़ी वृद्धि।
रविवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की वृद्धि जबकि अधिकतम में दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि औसत से 0.5 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2.0 डिग्री अधिक है।
मौसम विभाग ने सोमवार को हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा छाने का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले सप्ताह भर के दौरान अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान आठ से 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।
हवा में लगभग सवा दो गुना अधिक प्रदूषक कण
मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
सीपीसीबी के मुताबिक रविवार को दिन में दो बजे के करीब दिल्ली समेत एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 222.8 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 135.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से लगभग सवा दो गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।
हवा के पूरी तरह साफ होने की संभावना कम
दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषण के अभी पूरी तरह से साफ होने की संभावना कम ही है। दरअसल, दिल्ली की हवा में इस समय प्रदूषण का जो स्तर बना हुआ है वह अच्छी वर्षा या लगातार चलने वाली तेज हवा जैसे मौसमी कारकों से ही पूरी तरह से साफ हो सकती है।
सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों का हाल
सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से कई इलाकों में AQI 200 के पार बना हुआ है, जो 'Poor' से 'Very Poor' श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
सुबह के समय सबसे खराब स्थिति ITO में दर्ज की गई, जहां AQI 256 तक पहुंच गया। इसके बाद श्रीनिवासपुरी में 250, आनंद विहार में 216 और पटपड़गंज में 210 रहा। राजधानी के व्यस्त इलाके चांदनी चौक में भी AQI 207 दर्ज किया गया। एनसीआर के इलाकों में वसुंधरा में 200, नोएडा सेक्टर-125 में 193, जहांगीरपुरी व लोनी में 189 तथा गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 174 AQI रहा।
|इलाका
|AQI
|ITO, दिल्ली
|256
|श्रीनिवासपुरी
|250
|आनंद विहार
|216
|पटपड़गंज
|210
|चांदनी चौक
|207
|वसुंधरा
|200
|नोएडा, सेक्टर-125
|193
|जहांगीरपुरी
|189
|लोनी
|189
|सेक्टर-51, गुरुग्राम
|174
सोर्स - https://aqicn.org/
विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व फैल नहीं पा रहे हैं, जिससे AQI में सुधार नहीं हो रहा। लोगों से अपील है कि जरूरी न हो तो बाहर न निकलें और N95 मास्क का इस्तेमाल करें। स्थिति पर CPCB और संबंधित एजेंसियां नजर रखे हुई हैं।
