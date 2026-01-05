कड़ाके की ठंड से ठिठुरा दिल्ली-एनसीआर, AQI की स्थिती भी 'बहुत खराब'; कब मिलेगी राहत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवा की गति कम होने के चलते सिर्फ दो दिन की राहत के बाद रविवार को Delhi-NCR Pollution फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। रविवार को औसत एक्यूआई 307 दर्ज किया गया, सोमवार सुबह भी हवा में जहर बरकरार है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली के एक्यूआई में लगभग 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ठंड में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।

सोमवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्थिती ठीक नहीं रही जहां कई निगरानी स्टेशनों पर AQI का स्तर बहुत खराब बना रहा। भीषण ठंड से ठिठुरे लोग सर्द और गलन वाले मौसम के बीच इस सप्ताह दिल्ली के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। कभी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कुछ कमी दर्ज की जाएगी तो कभी थोड़ी वृद्धि।

(फोटो सौजन्य - PTI) रविवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की वृद्धि जबकि अधिकतम में दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि औसत से 0.5 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2.0 डिग्री अधिक है।

(फोटो सौजन्य - PTI) मौसम विभाग ने सोमवार को हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा छाने का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले सप्ताह भर के दौरान अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान आठ से 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।

हवा में लगभग सवा दो गुना अधिक प्रदूषक कण मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। (फोटो सौजन्य - ANI) सीपीसीबी के मुताबिक रविवार को दिन में दो बजे के करीब दिल्ली समेत एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 222.8 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 135.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से लगभग सवा दो गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों का हाल सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से कई इलाकों में AQI 200 के पार बना हुआ है, जो 'Poor' से 'Very Poor' श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है।